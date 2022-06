La Vega cierra dos años y medio después de su reapertura

Dos años y medio después de su reapertura, La Vega ha cerrado de manera definitiva hasta nueva orden. En las últimas semanas varias circunstancias habían alertado a sus habituales clientes, sobre todo el hecho de que se retirara la terraza, que según los propietarios era para cambiar el suelo y realizar diversos retoques, y también que durante la semana de Feria se cerrase el local, alegando entonces que muchos de sus empleados estaban trabajando la propia feria.

El emblemático establecimiento hostelero de la Plaza Esteve cerró sus puertas ante la sorpresa de muchos el pasado jueves debido a problemas de impagos con proveedores y empleados, tal y como reconocen muchos de ellos. La situación irregular en los pagos venía arrastrándose desde hace varios meses, si bien es cierto que sus actuales propietarios (un grupo de empresarios) habían ido hasta ahora capeando esta situación, hasta que han optado por cerrar.

No obstante, fuentes consultadas por este medio reconocen que se trata de una medida momentánea, al estar reestructurando la sociedad que regentaba la misma, compuesta por varios socios, por lo que "en breve" se volverá a reactivar.

La cafetería jerezana, abierta en 1961 a través de Manuel Vallejo Fernández, emprendió a finales de 2019 una nueva etapa tras el arrendamiento del negocio a los empresarios Sui Ping Zhang y Suli Liu, que llevaron a cabo una importante renovación en el espacio (cercano a los 500.000 euros) para tratar de encontrar nuevos clientes. El diseño de la obra estuvo a cargo del arquitecto Eric Perignat mientras que la decoración corrió a cargo del interiorista Christian Harhoff.

Tras cerrar en noviembre de 2018, y después once meses de obras, con pandemia incluida, La Vega reabrió en diciembre de 2019, completamente regenerada y con nuevos espacios, con especial atención a la restauración y la música en directo. La ciudad recuperó entonces un lugar clásico para muchos jerezanos.

Sin embargo, la realidad del negocio es otra, ya que la importante apuesta en remodelación y en personal, sobre todo con los intentos de adquirir otro rol gastronómico, no ha terminado de cuajar y si bien es cierto que como cafetería ha funcionado y funciona a las mil maravillas, no ocurre lo mismo con la restauración, que no ha calado del todo. Este quizás sea una de las causas del cierre de este negocio que deja a muchos jerezanos, sobre todo los que semanalmente siguen acudiendo al centro, sin uno de sus sitios favoritos.

Desde Acoje, a través de su presidenta Nela García, admiten que "es un lugar especial de Jerez y está claro que nadie quiere que cierre por lo que significa para el centro", si bien asegura que "por las noticias que tenemos, creo que volverán a abrir pronto".