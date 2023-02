Verónica Valenzuela: "Me he ido a Amazon para no estar obligada a seguir una línea editorial"

'Si la pasión nos encuentra' cuenta la vida de dos chicos que deberían haber sido enemigos, pero que trabajan para salvar a gitanos y judíos de los campos de concentración. 'Mi hechicera' narra la historia de una meiga asturiana de hoy en día, entre desahucios y hastío. A la autora de ambos títulos, Verónica Valenzuela (Jerez, 1974), le apasiona leer desde que tenía cinco años. Su amor por la lectura comenzó con los cómics. “En mis tiempos me iba a la plaza los sábados a cambiar los tebeos”.

Su padre, que estaba apuntado Círculo de Lectores, le dio el primer libro que leyó, 'Sandokam', del italiano Emilio Salgari. “Y flipé, pensé que me podían gustar las novelas", cuenta Valenzuela. A este siguieron muchos otros como ‘El corsario Negro, ‘Mujercitas’, los libros de aventuras de Julio Verne... hasta que decidió contar sus propios cuentos. "Veía películas y las escribía en un cuaderno a su manera, a lo mejor les cambiaba el final".

Si embargo, la formación de esta prolífica autora nada tenía que ver con las letras. Estudió auxiliar de Enfermería y Técnico Superior de Laboratorio. Precisamente cursando esto último fue cuando decidió escribir su primera novela ‘Más allá de las trincheras’ la cual, en su tercera edición, se llama ‘El cielo que nos separa’, cuya trama acontece en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Una enfermedad le impide desde los 24 años estar ocho horas de pie, de modo que no puede trabajar en muchos puestos.

En cuanto a narrativa, también es cierto que al principio se valió de guías de escritura pero, en su opinión, eran demasiados técnicas. También ha recibido clases y asistido a talleres. "Mi profesora de literatura, me dijo que tenía madera". Empezó a publicar en internet y se fijó en ella un agente literario. Entonces envió escritos a editoriales. "Lo que hice fue leer mucho. Además, trabajar con diez editoriales me ha enseñado a hacer correcciones de estilo y así he aprendido a escribir”. El año pasado realizó un curso organizado por Arturo Pérez-Reverte y teníamos masterclass con Rosa Montero, entre otros. “Aprendes a planear la novela de principio a fin, a documentarte bien, aunque no sea una novela histórica". También le apetecía impartir clases y ya tiene su propia asesoría literaria cuya actividad la inició a principios de 2023. "La idea es ayudar a la gente que no sabe y en un futuro me encantaría montar mi propia escuela online de escritura”, asegura.

Tras saltar de una a otra editorial decidió publicar en Amazon "para no estar obligada a seguir una línea editorial, a escribir siempre el mismo tipo de género". Valenzuela quería libertad, ya que escribe diferentes géneros y también para no tener muchos años de contrato. Con su última novela, 'Si la pasión nos encuentra', dice estar muy contenta por la repercusión que está teniendo. En esta ocasión se ha autopublicado 'Mi hechicera', su libro número 11. "Intento darle al lector un producto impecable, incluso mejor que las editoriales. Por eso tengo contratadas a mi portadista y maquetadora Marien S. Sabariego, de Adyma Desing y a la correctora Miriam Orozco", presume.

Entre sus proyectos futuros, ya trabaja en una novela cien por cien cómica, algo autobiográfica que viene a responder a la pregunta de qué pasa en 23 años de matrimonio: "La gente necesita reírse". También proyecta una novela erótica, "elegante, sin lenguaje soez", aunque firmada con seudónimo. "Conmigo no sabes qué te puedes encontrar en cada libro", bromea.

En ciudades como Huelva, su trabajo es conocido, tanto que la nombraron madrina de un evento "y me regalaron una muñeca" dice, sumándola a la foto junto a sus nuevos libros. "En las entrevistas de radio que me han hecho e Latinoamérica y Estados Unidos me han tratado con mucho cariño". En cuanto a si es o no profeta en su tierra, afirma que sí salvo a nivel municipal, no obstante, se centra en continuar su trayectoria.