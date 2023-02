Carlos Varela Malvido presenta el poemario 'Certificado de haberes' en la Bonald

Rinde cuentas consigo mismo, pero esta obra no es autobiográfica. Manuel Varela Malvido (Jerez, 1970) no es un romántico, tampoco un melancólico, aunque sus poemas hablan de amor, desamor, soledad... Con la publicación del libro 'Certificado de Haberes' cumple una meta que no se marcó y lo presenta el lunes 6 de febrero a las 19:30 horas en la Fundación Caballero Bonald, dentro del ciclo 'Primeras Letras'. Los poemas no se escribieron con la intención de ser publicados hasta que la editorial valenciana Talón de Aquiles le ofrecieron publicarlo. "Recopilé algunos poemas de los muchos que tengo y decidí publicarlos, pero no se refieren a un momento concreto de la vida".

'Certificado de haberes' es un término que se usa en la burocracia, es el resultado de todo un año. El escritor hace una trasposición en este libro refiriéndose al periodo de la vida. "Me gustaba la idea de ese juego de palabras frías con una situación cálida como es el amor, el desencuentro que es de lo que trata el poemario", cuenta Varela Malvido.

El libro recoge sesenta poemas hasta convertirse en un verdadero cuaderno de bitácoras de un viaje tortuoso a las profundidades de un sentimiento amoroso. "Son pequeñas píldoras amorosas. Encontramos poemas más íntimos, otros más generales". Entre ellas también se encuentran algunos versos que hablan de mapas y lugares en el mundo, realizando un recorrido entre el amor y la búsqueda del lugar donde se podría vivir y donde se llega al desamor. Otros, tratan de amor con tono bélico.

Varela Malvido, dice, es el resultado de lo que ha leído. "Mi poesía surge de mis lecturas". Empezó leyendo a Pedro Salinas, su primer referente, al que siguieron muchos otros y otras como Raquel Lanceros a Sophia de Mello. "Al final quieres decir lo que ellos dicen y desde mi humildad quiero hacerlo, intento encontrar las palabras como ellos las encontraron. Es un poemario sencillo con pocas pretensiones".

Precisamente, un par de versos de Lanceros 'A las órdenes del viento' abre el libro, y su autor responde a éste con otro que no se desvelará en estas líneas. Para él, este es el poema central que resume la soledad, el desamparo, el desencuentro de toda la obra:

A juicio del escritor, los poemas tienen que ser íntimos, "de las vivencias del poeta, la poesía tiene que ser de amor, de la vida, de la muerte, del desamor, de esos temas fundamentales para el ser humano". "'Cuaderno de Haberes' no es autobiográfico, pero sí me retrata". El poeta se define como una persona muy práctica, su vida profesional está alejada de la cultura. En la actualidad, es un profesional técnico con vocación de profesor. "Siempre escribía, era una forma de terapia para mí. Me he ahorrado mucho dinero en psicólogos", bromea. "No sé qué me depara el futuro con esta obra, pero sí me gustaría que la obra tuviera recorrido".