La Zambomba de Jerez llega a Reino Unido, Canadá y otros países

Tras más de 20 años de investigación etnográfica, Puela Lunaris, directora del programa Flamenco Roots de Dances of the World Society, que está patrocinado por New York Live Arts, ha conseguido hacer llegar la Zambomba de Jerez a través de una experiencia interactiva multimedia online a participantes de Australia, Singapur, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Afincada en Nueva York desde el 2002, su objetivo ha sido siempre salvaguardar aspectos del flamenco en peligro de extinción: el baile femenino antiguo y ese flamenco que es rito y que se está perdiendo debido a una forma de vida en pleno cambio. De ahí que, como parte de esa investigación, se centre en esta primera experiencia internacional multimedia en uno de los más tradicionales de Jerez, su navidad flamenca, su zambomba, distinguiendo entre los ritos comunitarios realizados en los nuevos espacios comunales y las representaciones escénicas de la Zambomba de Jerez, que ahora tienen lugar en muchos puntos de la geografía española.

Gracias a presentaciones multimedia, vídeos exclusivos, la transcripción de letras, discografías, filmografías, ebooks, entrevistas con expertos flamencos, actuaciones, fiestas, celebraciones y un sinfín de recursos didácticos y prácticos, la comunidad flamenca internacional ha podido disfrutar de una experiencia extraordinaria como es la Zambomba de Jerez desde la comodidad de sus hogares.

Posiblemente, la investigación que ha llevado a cabo Lunaris sobre la navidad flamenca es una de las más completas que existen, mostrando a nivel internacional que no todo son villancicos en la Zambomba, sino que también han sobrevivido en esta tradición las canciones populares, los antiguos romances, el cante flamenco por campanilleros, y en el caso de Jerez, también la tradicional bulería.

Lunaris donará una parte sustancial de su fondo documental a la Biblioteca Nacional y a la Universidad de Cádiz, donde próximamente impartirá un curso online sobre la Zambomba de Jerez para el Canal Flamenco en Red del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. En el mismo contexto, el próximo 27 de enero, Lunaris dará, en el Palacio Villapanés de Jerez, una conferencia que lleva por título 100 Años de Lola Flores: La faraona de la Zambra, que formará parte y contribuirá al homenaje a su nacimiento que está programado en Jerez.

"Una parte importante de nuestra misión en Dances of the World es preservar las tradiciones de danza y música en peligro de extinción. Sentí la necesidad de documentar el flamenco como rito, como cultura viva en la vida de la gente y para ello comencé a producir una trilogía documental titulada Sacred Spain (La España Sagrada). Pero enseguida me dí cuenta que el documental es un formato bastante elitista, destinado mayormente a festivales de cine, mientras que la gran variedad de formatos web le llegan mucho más a la gente" comenta Puela.

Sobre Lunaris

Pilar Sánchez Herrera, conocida artísticamente como Puela Lunaris, es productora multimedia, conferenciante, profesora de danza y asesora cultural española afincada en Nueva York desde el 2002. Puela, que es miembro de la American Society of Composers, Authors and Publishers, ha obtenido un grado (Bachelor of Arts) en Cultura Española y Pedagogía de la Danza por la State University of New York (SUNY) y un Master en Editoriales y Medios Digitales por la New York University (NYU).

Puela, es la fundadora de Dances of the World Society, un network internacional que apoya sus trabajos para rescatar bailes y música en peligro de extinción. Sus producciones incluyen la trilogía documental Sacred Spain, que documenta el Flamenco como rito, tradición oral y patrimonio cultural.

El primer documental de la trilogía, The Rap & The Cross, patrocinado por el Consulado de España en Nueva York y la Foundation for Ethnic Dance, explora las coloridas Cruces de Mayo en Lebrija con sus tradicionales Sevillanas Corraleras y se estrenó en el Centro Rey Juan Carlos I en la Universidad de Nueva York. También se presentó en el Festival Internacional Dance on Camera Film Festival del ilustre Lincoln Center y en el Festival de Documentales Etnográficos del World Music Institute, ambos en Nueva York. Su estreno en España tuvo lugar en el Museo del Flamenco de Sevilla.

Puela ha sido durante una década Asesora Cultural y Teaching Artist del Programa Educativo del Festival Flamenco de Nueva York. También ha enseñado en la City University of New York, Hollins University en Virginia, el festival W.O.M.A.D. de Peter Gabriel, el Centro Andaluz de Danza en Sevilla, Performing Arts Network en Miami Beach, así como en la Juilliard School y el Instituto Cervantes de Nueva York. Desde el 2008, Puela enseña para un público internacional a través de su Lunaris Online Academy, habiendo impartido cursos para más de 1.000 participantes en 11 países.

En el 2020, su ponencia sobre la Zambra fue elegida, entre muchas propuestas internacionales, para el Congreso Internacional de Flamenco y Copla, organizado por la Sociedad Española de Musicología en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la Biblioteca Nacional de España.

En el 2021, su proyecto para revitalizar la vida cultural de Nueva York, después del COVID, fue seleccionado por la New York Foundation for the Arts y The New York City Department of Cultural Affairs, formando parte del prestigioso New York City Artist Corps.

Algunas de sus actuaciones más memorables son las del Salón del Trono de Alejandro Magno en el Festival Internacional de Babilonia (Iraq), el Centro Cultural de la Villa (Madrid), la Universidad de Sevilla, y el espectáculo off-Broadway Goddessdance (Nueva York). Puela ha actuado para personalidades como la familia real jordana en Ammán y para figuras relevantes como Al Gore y el Dr. Deepak Chopra en The Alliance for the New Humanity (Puerto Rico). Sus apariciones en televisión incluyen TVE, Telecinco, y Antena 3 en España, R.A.I., en Italia, así como Univision, NBC, CNN y PBS en los EE.UU.

Como directora de Dances of the World Society, una de sus iniciativas es el Flamenco Roots Program patrocinado por New York Live Arts, para rescatar aspectos del flamenco en peligro de extinción como la Zambra y el flamenco femenino antiguo, integrando la danza, la investigación y la tecnología