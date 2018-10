La maleza asfixia a la barriada Las Flores

Escombros, basura y maleza forman parte de la barriada Las Flores, según denuncia la asociación ‘Punta del Norte’, que preside Charo López. El colectivo vecinal lamenta el “abandono” del que es víctima este núcleo poblacional que sufre también las consecuencias de “la paralización de las obras de urbanización abonadas con más de un millón de euros”. Desde la asociación aseguran que la “falta de atención” por parte del Ayuntamiento es palpable en varios puntos de la barriada, siendo la zona más afectada la comprendida entre “la urbanización Pozoalbero, las viviendas que lindan con la avenida Tío Pepe y la avenida Antonio Herrera ‘El Fandango’”.

‘Punta del Norte’ detalla que en enero de 2016, “en la única visita que ha realizado la alcaldesa en esta legislatura a la barriada, los vecinos que forman parte de la comisión de seguimiento de la asociación proyectaron el itinerario a recorrer”. En concreto, “cinco grandes terrenos separados por viales abandonados y llenos de matojos enormes, basura, escombros y acerados inviables invadidos por acacias”. En aquella ocasión, “se limpió de forma leve pero volvió abandonarse la zona”. Hay que recordar que, en la visita de hace casi tres años, “los vecinos propusieron a la alcaldesa que se instara a los propietarios a la limpieza de estos terrenos y vallado de los mismos. No se sabe si se instó o no a ello, pero la zona afectada está cada vez peor”. Además, según los residentes, uno de los terrenos “ha sido limpiado y han colocado un cartel que informa de una futura construcción de viviendas. El problema es que todo el forraje ha sido arrojado a otro de los terrenos, convirtiéndolo en un lugar propicio para roedores”.

Igualmente, desde el colectivo vecinal hacen hincapié en que la avenida Antonio Herrera es ahora “un lugar bastante intransitable, ya que los viandantes tienen que ir sorteando las acacias que invaden el acerado debido a que tras meses sin podar tienen espinas de 8,5 centímetros”. Por si esto fuera poco, en la actualidad “aparte del abandono total, esta zona es intransitable por parte de los vecinos porque no se sienten seguros debido a que aparcan coches de manera habitual que no son de vecinos de la zona”.

Así las cosas, desde ‘Punta del Norte’ destacan que desde el Ayuntamiento no se ha considerado que hay zonas que necesitan “un servicio especial de limpieza, como son calle Golondrina y Halcón, ya que son las áreas afectadas por la no urbanización”. Como ejemplo, aseguran que los contenedores de basura que “están sucios desde hace meses y, a veces, desprenden un olor inaguantable”. En este sentido, señalan que en zonas como Camino de Espera, Santa Elena y Ortega y Gasset (frente a los comercios) “necesitan limpiarse con frecuencia no sólo los contenedores, sino el asfalto donde están ubicados ya que acumulan basura, arena, hojas...”.

Desde la asociación reconocen que este fin de semana, “la patrulla especial ha limpiado los contenedores por fuera y ha baldeado el acerado, aunque con la lluvia las hojas estaban ya pegadas al asfalto”. Aun así, recalcan que “los vecinos han padecido durante todo el verano el estado insalubre de los contenedores”.

“¿Cómo es posible este abandono en Las Flores?”, preguntan los vecinos de la zona, asegurando que “en barriadas anexas la limpieza es distinta, y el barrido y los baldeos son continuos. ¿Somos ciudadanos de tercera categoría?”. “Cómo es que hay barriadas en las que se están invirtiendo con presupuestos, no sólo municipales, sino también autonómico y de Diputación, y aquí en esta barriada no se ha proyectado nada”, cuestionan los afectados lamentando que “esta barriada no ha estado presente en el calendario de este gobierno local”.

La presidenta Charo López señala que desde la asociación “observamos que parece que se da más atención al mapa de votantes, que a los más necesitados. Parece ser más un trabajo para conseguir rédito político que para atender a las necesidades más urgentes. No lo que comprobado con el mapa de los resultados electorales pero, si así fuese, sería una mala práctica”.

Por último, el colectivo afirma que “esta práctica no sólo la estamos observando en la política municipal, sino también a la hora del reparto de edificios públicos como son institutos, centros de salud, etc. donde jamás han considerado a Las Flores, pese a la insistencia de ‘Punta de Norte’ de cubrir necesidades como en otras zonas de Jerez”.