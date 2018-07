Nueva caída de una vecina en Las Flores debido al mal estado del acerado

La caída de otra persona en la zona de Las Flores ha indignado los vecinos de esta barriada de Jerez. En concreto, desde la asociación vecinal 'Punta del Norte' explican que ha habido muchos accidentes en las aceras tanto de la avenida de Espera como en las de la calle Ortega y Gasset. Se trata, además, de dos vías que son muy transitadas por los residentes de la zona para acceder a los comercios y a la farmacia de la zona.

La presidenta vecinal, Charo López, recuerda que hace aproximadamente unos dos meses, a petición de 'Punta del Norte', "la delegación de Infraestructuras arregló un tramo de la avenida que afectaba a la parada del autobús, en concreto a la línea 16, donde ya habían sufrido varias caídas personas de avanzada edad e incluso una de ellas acabó con la muñeca rota". Sin embargo, "arreglaron parte de la acera pero dejaron uno de los tramos sin arreglar, junto a un banco al que casi hay que bordear para pasear". Ha sido precisamente en este espacio donde ha tenido lugar esta semana la última caída. "Allí, el pasado miércoles, una señora de unos cincuenta años, tropezó con la acera levantada, cayó y se hizo una herida que parecía muy aparatosa en principio en la frente y pecho", recuerda López. Tras el accidente, "acudieron vecinos que llamaron a la ambulancia y a la Policía local, que llegaron inmediatamente". En el lugar de la caída, la mujer fue asistida y finalmente se pudo marchar por su propio pie. "No entiendo cómo estando a tan pocos metros no se arregló ese trozo de acerado", lamenta Charo López.

Se da la circunstancia, además, de que la caída tuvo lugar junto a uno de los bancos que fueron pintados de colores meses atrás con uno de los planes de empleo de la Junta. "Me indignan los banquitos de colores. ¿Cuánto dinero ha costado esa obra? ¿Qué aprendieron esos chicos para un futuro? ¿Cuántas aceras se podían haber subsanados?", pregunta esta presidenta vecinal.

Por eso, y refiriéndose al Plan de Movilidad, Charo López recalca que "lo primero debe ser poder movernos a pie. Que haya más barrenderos para que la movilidad sea más segura y no que esté todo lleno de hojas que invaden el acerado y provoca que vayamos patinando". En este punto, la presidenta vecinal se queja de que se emplee "mucho dinero" en determinadas obras, como la de "la plaza de las Angustias, de forma improvisada", y "no en lo que verdaderamente necesita no sólo Las Flores, sino todo Jerez que está afectada por montículos en el acerado debido a las raíces de los árboles". "Es el caso en Las Flores de la avenida de Espera y de la calle Ortega y Gasset, donde los viandantes van sorteando obstáculos con sus pies para no resbalar o caer", insiste. Lo mismo que ocurre también, según señala, en tramos como en la avenida Federico García Lorca, "donde junto a urbanizaciones como Los Comerciales y balcones azules es casi imposible transitar".