Abierta la bolsa de empleo del Servicio de Ayuda a Domicilio en Jerez

La Empresa Municipal, Comujesa, ha anunciado la ampliación del plazo de solicitudes de la bolsa de empleo extraordinaria de empleo para el Servicio de Ayuda a Domicilio, que estará abierto desde este martes 19 de agosto y hasta el próximo sábado 23 de agosto.

La forma de presentación de estas solicitudes puede ser, o bien presencial, en las instalaciones de Comujesa; online, a través del formulario habilitado para realizar la inscripción en la bolsa; y en tercer lugar, mediante correo electrónico a la dirección bolsaempleo@comujesa.es.

Cabe recordar que el pasado mes de junio se aprobaron las bases de esta bolsa extraordinaria de empleo que tiene como objeto atender las actuaciones de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), y establecer un sistema de selección para la cobertura de las necesidades de contratación que deban realizarse. La presente bolsa fue constituida de forma extraordinaria y temporal, finalizando el próximo 1 de octubre de 2025.

Más información: https://www.comujesa.es/bolsa-contratacion.

Bases: https://www.comujesa.es/fileadmin/Documentos/Comujesa/BOLSA_EXTRAODRINARIA_JUNIO_2025/REGLAMENTO_SIN_FIRMA.pdf.

Modelo de solicitud: https://www.comujesa.es/fileadmin/Documentos/Comujesa/BOLSA_EXTRAODRINARIA_JUNIO_2025/solicitud.pdf.