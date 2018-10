El abogado de Pacheco cuestiona: "¿Por qué el Ayuntamiento no envió todo al Juzgado?"

Sin embargo, el caso puede dar un vuelco con la aparición de estos dos justificantes de pago, fechados el mismo día que se suscribió el convenio de permuta, —uno de 129.026 euros por la operación y otro de 97.604 euros por el IVA—. Hay que tener en cuenta que el delito de estafa no está sustentado en las irregularidades de la operación urbanística sino en que no se demostró que la promotora pagara la diferencia en metálico por el bien que intercambiaba.

Por esta permuta, tanto Pedro Pacheco como Luis Cruz fueron condenados por la Audiencia Provincial a un año y nueve meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de estafa . La sala censuró la operación urbanística al no haberse cumplido con los principios de publicidad y concurrencia, por no justificarse la necesidad de la permuta y por haberse producido un “perjuicio” económico de algo más de 129.000 euros al Ayuntamiento ya que no se había acreditado que la firma abonara la compensación en metálico por la diferencia de valoración entre ambos bienes.

“Tenemos argumentos de peso para intentar revertir la sentencia en el Supremo pero estas dos cartas de pago ratifican lo que ya decíamos”, añadió. Por ello, avanzó que, en el caso de que finalmente no haya un pronunciamiento favorable del Alto Tribunal , se presentará un recurso de revisión de sentencia para poder utilizar estos justificantes.

Los hechos se remontan a 2003 cuando la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) acordó con Xera Promociones la permuta de unos huertos de ocio, catalogados como urbanizables, por un local de oficinas. La Audiencia Provincial emitió el fallo a mediados de julio y ahora las partes están pendientes de poder presentar sus respectivos recursos de casación ante el Tribunal Supremo ya que las partes han solicitado una aclaración de sentencia . Por ello, Hortas apuntó que se está estudiando cómo poder aportar este documento al recurso de casación aunque reconoce que es “difícil” puesto que el procedimiento judicial no lo permite en esta fase .

Manuel Hortas mostró su sorpresa por la aparición de estas facturas que vienen a corroborar “lo que defendimos en el juicio, que fue que los pagos se hicieron ”. “Me llama enormemente la atención que el Ayuntamiento, cuando envió el expediente al Juzgado, no incluyera estas cartas de pago”, sentenció —la denuncia, cuyas diligencias fueron llevadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, se hizo durante el gobierno de la socialista Pilar Sánchez —.

Manuel Hortas , el abogado del ex alcalde Pedro Pacheco en el caso ‘Huertos de ocio’ , calificó de “incomprensible” y “sorprendente” que ahora hayan aparecido unas cartas de pago que podrían dar un vuelco al caso ‘Huertos de ocio’ por el que su cliente ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión junto a Luis Cruz, ex gerente de la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo. La Audiencia Provincial penó a ambos por un delito de prevaricación y de estafa por una operación de permuta realizada entre el Ayuntamiento y una empresa promotora local en 2003.

Los motivos para una condena

LA ESTAFA

La Audiencia Provincial consideró que se había producido un "perjuicio" a la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo ya que "el complemento en metálico" de 129.000 euros que suponía la diferencia entre los dos bienes permutados "no se ha justificado ni se ha dado explicación alguna". En este sentido, señala no porque hubiera dudas en los informes de valoración de las dos propiedades que protagonizaron la operación sino porque no quedó "acreditado" que Xera Promociones SA abonara la diferencia. Por este motivo, consideró que los hechos habían sido constitutivos de delito

LA PREVARICACIÓN

Para señalar que ambos dirigentes prevaricaron, la sala advirtió de que en el procedimiento de la permuta no se cumplieron los principios de publicidad y concurrencia que deben regir todo procedimiento de una administración pública. Además, se señaló que no se justificó la necesidad de llevar a cabo la operación urbanística y se apuntó que la permuta no se ejecutó en los términos en los que fueron aprobados previamente por el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.