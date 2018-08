Abogados piden una aclaración de la sentencia de los 'Huertos de Ocio'

Tanto la Fiscalía de área de Jerez como la defensa de Luis Cruz de Sola, ejercida por los abogados Jesús Salido Valle y Enrique Víctor de Mora y Quirós, han solicitado a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, unas aclaraciones en torno a la sentencia condenatoria del caso 'Huertos de Ocio'.

Al parecer, y según pudo saber este medio, había dos párrafos del texto legal que no se entendían debidamente, al parecer por un defecto en la impresión de la misma que los dejaba incompletos. Al perderse el sentido del mensaje, los letrados prefirieron solicitar la referida aclaración para así tener claros los hechos o referencias que contenía.

Al parecer, hay unos párrafos que están incompletos por un defecto de impresión

Por el momento, pese a estar anunciados, no hay recursos presentados contra la sentencia que condenó al ex alcalde Pedro Pacheco y al ex gerente de la GMU Luis Cruz de Sola a un año y nueve meses de prisión por perpetrar un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de estafa.

Para explicar que no se hayan presentado aún los recursos se encuentra, de un lado, el hecho de que se han pedido las ya referidas aclaraciones al tribunal jerezano y, de otro lado, que el mes de agosto es inhábil en la Justicia española durante estos 31 días lo que provoca que durante este tiempo se paralicen los plazos. Es por ello que será a mediados de septiembre, aproximadamente, cuando los referidos recursos ante el Tribunal Supremo ya estén debidamente presentados.

Un dato relevante es que la Fiscalía aún no ha decidido si va a recurrir ante el Supremo la condena con vistas a que el alto tribunal con sede en Madrid la eleve por encima del año y nueve meses fijado por la Audiencia Provincial en Jerez. Cabe destacar que tras recibir la aclaración adoptará una decisión, si bien este medio ha podido saber de fuentes cercanas que "es muy probable que se eleve recurso". A este respecto cabe destacar que la principal condena en contra que tuvo el ex alcalde Pacheco -la del denominado 'caso Asesores'- fue elevada en seis meses por el alto tribunal.

De otro lado cabe destacar que las defensas tanto de Pedro Pacheco como de Luis Cruz han solicitado al tribunal las grabaciones del juicio, el cual tuvo lugar durante las tres primeras semanas del pasado mes de junio (comenzó día 6) para poder afrontar con mayor detalle sus acciones legales.

La entrega de dichas grabaciones no se ha producido aún. Las defensas se muestran seguras de poder elevar un recurso de casación con garantías de que prospere y llegue a audiencia en el Tribunal Supremo porque, según comentaron a este medio, "elementos para un recurso hay".

Como es sabido, el hecho de que se recurra al Tribunal Supremo no conlleva, de forma obligada, que el caso sea visto en audiencia en el alto tribunal. Previamente debe pasar lo que se puede considerar como una criba en la que se estima si hay razón para que el recurso sea visto. En caso contrario queda desestimado y la sentencia de la Audiencia Provincial pasa a ser firme. Será entonces cuando los magistrados jerezanos decidan si Pacheco pierde el tercer grado y vuelve a prisión y si Cruz suma esta condena a otra anterior por el caso 'Casa del Rocío'.