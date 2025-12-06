Abre la exposición 'El Arte del Nacimiento' de la Asociación de Belenistas de Jerez

Los delegados Francisco Zurita y Nela García en la inauguración de la exposición El Arte del Nacimiento en los Claustros de Santo Domingo

La XLVII Exposición del Arte del Nacimiento de la Asociación de Belenistas de Jerez, presidida por Ramón García, quedó inaugurada la tarde de este pasado viernes 5 de diciembre en la Sala De Profundis de los Claustros de Santo Domingo durante un acto al que asistieron el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capital Europea, Francisco Zurita, y la delegada de Educación y Comercio, Nela García, del Ayuntamiento de Jerez.

Esta muestra es una de las grandes citas y uno de los principales atractivos de la Navidad en Jerez, exposición que se une a la muestra 'El belenismo en la provincia de Cádiz', organizada por la Federación Gaditana de Belenismo.

Ambas exposiciones se han consolidado como dos de los principales reclamos turísticos de la ciudad durante la temporada navideña, atrayendo cada año a miles de visitantes, que destacan no solo por su belleza y detalle de las representaciones, sino también por su valor cultural.

Este año, como principal novedad, y con el objetivo municipal de algo tan jerezano y tan andaluz como el belenismo se dé la mano con la Candidatura Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura, se ha inauguración también la exposición 'El belén maltés: arte, fe y tradición', en la que se pueden contemplar 30 belenes elaborados por los artesanos de Ghimmanu-EI, pertenecientes a la Asociación de Belenistas de Ghajnsielem, de la región maltesa de Gozo.

Una relación surgida a raíz del hermanamiento reciente entre las ciudades de Victoria (en Malta) y Jerez.

El presidente de esta Asociación, Paul Stellini, ha estado presente en esta inauguración junto a otros representantes malteses.

Los Claustros de Santo Domingo albergan esta Navidad una cuarta exposición muy especial ya que recorre las 50 navidades que los miembros de la Asociación de Belenistas llevan realizando estos dioramas.

Cabe recordar que el belenismo ha sido oficialmente reconocido como una Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, una expresión considerada un tesoro cultural que combina aspectos participativos en su montaje y técnicas asociadas.

En la historia de esta expresión artística, destaca como hito significativo su declaración como Bien de Interés Cultural en Andalucía, siendo inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como una Actividad de Interés Etnológico.

Horario de la exposición del Arte del Nacimiento en los Claustros de Santo Domingo

El horario general de visita de ambas exposiciones es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Los lunes permanece cerrado excepto este lunes 8 de diciembre que sí estará abierta en horario habitual.

Los días 24 y 31 de diciembre el horario es de 10.30 a 13.30 horas, y los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, permanecerán cerradas al público.