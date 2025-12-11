Abre el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez

Figurantes en una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez de 2025

El Ayuntamiento de Jerez abre este próximo lunes 15 de diciembre de 2025 el plazo para solicitar plaza de figurante en la Cabalgata de Reyes Magos de 2026.

Requisitos para participar en la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez

Podrán solicitar participar en el sorteo para figurantes en las carrozas los niños y niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años cumplidos en la fecha de la solicitud.

No participarán en el sorteo aquellas personas que hubieran tomado parte como figurantes en carrozas en ediciones anteriores. La solicitud de participación en el sorteo deberá ser suscrita por el padre/madre o tutor legal del menor.

En cuanto a los criterios para participar como figurantes a pie son, en primer lugar, que la edad mínima para poder formar parte de alguno de los tramos de la figuración a pie del cortejo de la Cabalgata de Reyes Magos será de 15 años.

En segundo, los menores de edad sólo podrán participar si forman parte de un grupo, y éste deberá determinar al menos a un adulto que estará al cargo de todos los menores que formen parte del mismo.

El plazo para la presentación de solicitudes para figurantes es desde el 15 al 19 de diciembre, ambos inclusive.

El plazo para la presentación de solicitudes para figurantes a pie es desde el día 11 al 19 de diciembre, ambos inclusive.

Los modelos de solicitudes se encuentran publicados en este enlace.

Dichas solicitudes deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Jerez o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del citado plazo.

En caso de no disponer de certificado electrónico, se puede remitir mediante email a fiestasmayores@aytojerez.es, indicando en el asunto 'Figurantes cabalgata RR.MM 2026'.

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, el Departamento de Fiestas Mayores seleccionará aquellas solicitudes que mejor se adapten a cada figuración y tramo.

Se priorizará la participación de grupos sobre la individual, el número de componentes de cada grupo, así como la fecha presentación de las solicitudes en el caso de los figurantes a pie.

La aceptación de la solicitud se comunicará a través de correo electrónico a la dirección que se hubiera determinado en la solicitud. A esta comunicación se acompañará formulario de declaración de descargo de responsabilidad que deberá ser cumplimentada y firmada por la persona participante y estar en poder del Departamento de Fiestas.

En el caso de participante menor de edad, la citada declaración será cumplimentada y suscrita por sus representantes legales junto con autorización para la participación del menor, identificación del adulto que quedará a cargo y responsable jurídico del mismo mientras dure la Cabalgata, y consentimiento expreso para la toma de imágenes del menor y su difusión en medios de comunicación.

Por último, es importante mencionar que los disfraces facilitados durante la figuración son propiedad del Ayuntamiento de Jerez.

Los solicitantes seleccionados serán responsables de los mismos desde su entrega hasta su devolución, y deberán cumplir las directrices que en relación con su uso y cuidado les comuniquen desde el Departamento de Fiestas en el momento de su entrega.