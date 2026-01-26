Absuelven a un hombre que había sido condenado por agresión sexual a una menor en Jerez

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre que había sido condenado a seis años y un día de prisión por un delito de agresión sexual a una menor de 14 años en Jerez.

La Sala de lo Civil y Penal de la Sección de Apelación Penal ha estimado el recurso presentado por el acusado y ha considerado que el testimonio de la denunciante presenta contradicciones esenciales que impiden desvirtuar la presunción de inocencia. Con esta resolución, el TSJA revoca la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, emitida el 2 de octubre de 2024, que había condenado al hombre por un delito de agresión sexual con acceso carnal a una menor de 16 años.

El tribunal señala que la única prueba de cargo era la declaración de la joven, la cual contiene incoherencias "nucleares", especialmente en lo relativo a fechas, lugar de los hechos, presencia del acusado en el domicilio y origen del embarazo que presentaba la menor. Los magistrados destacan que los testigos del domicilio, considerados fiables, sitúan al acusado únicamente en la vivienda la noche en que trasladó a la menor a Almería para dejarla al cuidado de un familiar. Asimismo, subrayan que la joven ya se encontraba embarazada antes de coincidir con el acusado, lo que contradice su versión de los hechos.

Ante estas circunstancias, el tribunal aplica el principio 'in dubio pro reo' y absuelve al acusado, declarando de oficio las costas de ambas instancias.

La resolución no entra a valorar la impugnación adhesiva del Ministerio Fiscal, que solicitaba un aumento de la pena, al quedar sin efecto tras la absolución. Contra el fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.