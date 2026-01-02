Los juzgados de Jerez viven su mayor transformación de la historia: entra en vigor la Ley de Eficiencia Procesal

Desde el pasado 31 de diciembre los juzgados de Jerez ya cuentan con una nueva estructura. Los juzgados unipersonales —dirigidos por un magistrado— ya son historia y han sido sustituidos por los tribunales de instancia conformados por magistrados que adoptan decisiones de manera colegiada. Y estos están apoyados por la nueva oficina judicial, que es el órgano conformado por funcionarios públicos —incluidos los letrados de la administración de justicia como el resto de personal, ya sean gestores, tramitadores o auxiliares— donde se han integrado los trabajadores de los distintos juzgados repartidos entre tres servicios comunes.

Todo ello es fruto de una profunda reforma judicial que ha supuesto Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que se tramitó en las Cortes a lo largo de 2024 y que ha entrado en vigor de manera paulatina a lo largo de 2025. Por las características del partido judicial, Jerez entró en la tercera y última fase, fijándose el 31 de diciembre como fecha para la puesta en marcha de la nueva estructura.

Esta reforma de los juzgados va más allá que un simple cambio de denominación de los órganos judiciales. Es la mayor transformación tanto a nivel interno como externo de la administración de justicia en siglos con el objetivo de mejorar un pilar fundamental de la democracia donde la sobrecarga de trabajo, los retrasos y la falta de medios lo han mantenido desde hace décadas como la 'cenicienta' de los servicios públicos. De hecho, el cambio en Jerez es aún más acentuado que en otros partidos judiciales dado que este aún continuaba operando por el sistema establecido en 1985 sin que se llegara a aplicar una reforma realizada en 2003 donde se reformuló el modelo.

La nueva estructura

Hasta el año pasado, Jerez contaba, además de una sección de la audiencia provincial (la octava), con ocho juzgados de instrucción (dos de ellos especializados en familia y uno con el Registro Civil adscrito), cinco de primera instancia, uno de violencia sobre la mujer, tres de lo penal, tres de lo social, uno de menores, uno contencioso-administrativo y un servicio común de notificaciones y embargos. En la nueva estructura, el partido judicial seguirá contando con 22 magistrados, más los cuatro adscritos a la Audiencia Provincial, pero estos pasan a formar parte del Tribunal de Instancia.

Ahora bien, este cuenta con distintas secciones especializadas en jurisdicciones conformadas por el mismo número de jueces hasta ahora. Así al frente de la sección civil hay seis magistrados (los seis de Primera Instancia no especializados en Familia), en la de instrucción hay cuatro (uno menos de los cinco que había puesto que uno pasa a violencia sobre la mujer), dos en la de familia, infancia y capacidad, dos en violencia sobre la mujer, tres en lo penal, uno en menores, uno en contencioso-administrativo y tres en lo social. Mientras tanto, la sección octava de la Audiencia Provincial se mantiene con el mismo número de magistrados.

Otra de las novedades de la nueva distribución es que el tribunal de instancia cuenta con una nueva oficina judicial en la que está integrado el personal funcionario, ya sean los letrados de la administración de justicia como los jefes de equipo, los gestores procesales, los tramitadores y los auxiliares judiciales. Este órgano se divide, a su vez, en tres servicios: el de tramitación (encargado de la ordenación de los procedimientos), el general (tiene la encomienda del reparto de asuntos entre secciones) y el de ejecución (cumplimiento de pronunciamientos).

No obstante, los cambios realizados en Jerez han sido cuestionados recientemente tanto por el Poder Judicial como por los sindicatos en los últimos meses. Meses atrás, la junta sectorial de jueces alertó del "perjuicio" que supone que una plaza de instrucción penal haya pasado a violencia sobre la mujer, de ahí que se demandara el mantenimiento de las cinco plazas en penal y se dotara de una segunda plaza de magistrado en el ámbito de la violencia machista dado que este órgano ha visto incrementada su jurisdicción al tener que investigar todos los delitos de carácter sexual, haya o no relación entre autor y víctima. Mientras, las secciones sindicales han incidido en que no se dota de más personal a los tribunales de instancia, sino que se redistribuye el ya existente.

Cambio de emplazamiento de algunos órganos

Fruto de esta reestructuración, se ha decidido redistribuir algunos órganos judiciales para agruparlos por jurisdicciones entre las tres sedes que actualmente tiene la administración de justicia en Jerez. Así, en la sede de la avenida Tomás García-Figueras se han agrupado los órganos vinculados a la jurisdicción penal donde se encuentran desde hace varias semanas, además de lo de instrucción y violencia sobre la mujer que ya estaban en este edificio, los juzgados de lo penal, que tenían su sede hasta hace poco en la avenida Alcalde Álvaro Domecq.

Mientras tanto, en el edificio de la calle Índico (altos del centro comercial Merca 80) se mantiene la sección contenciosa-administrativa y ya es la nueva sede de la sección social, que hasta hace unas semanas estuvo en la avenida Domecq. En este inmueble se ubican también todos los servicios comunes, tanto del Tribunal de Instancia como de la Audiencia Provincial.

Finalmente, los antiguos juzgados de primera instancia, que estaban repartidos entre las sedes de García Figueras y edificio Índico, ya han pasado a las dependencias de la avenida Domecq, donde se mantiene la Audiencia Provincial.

Mientras tanto, el Registro Civil se mantiene en la sede de García-Figueras, manteniéndose la zona de acceso por la parte trasera del inmueble como hasta ahora

El acoplamiento del personal

Los 211 funcionarios de los juzgados jerezanos, más los 22 letrados de la administración de justicia, ya están distribuidos entre las distintas secciones. Los procedimientos de designación de nuevos puestos se han ido desarrollando a lo largo de los meses de octubre y diciembre —es el llamado proceso de acoplamiento—.

Para ello, la Junta de Andalucía aprobó en noviembre la Relación de Puestos de Trabajo de cada uno de los partidos judiciales e, inmediatamente, inició el proceso de acoplamiento publicándose la lista provisional de ocupación de puestos el pasado 16 de diciembre. De este modo, 114 plazas estarán adscritos al servicio común de tramitación, 49 al común general y 38 al de ejecución —salvo contadas excepciones, se han cubierto todas las plazas—. Mientras, el Registro Civil cuenta con una decena de empleados.