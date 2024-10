II Premios Academia San Dionisio de Jerez: "Perdonadme por la emoción"

Las lágrimas y el Síndrome del Impostor protagonizaron este jueves, en el Teatro de la Fundación Cajasol de Jerez, la entrega de los II Premios de la Real Academia San Dionisio a las Ciencias, Artes y Letras. En esta ocasión, los protagonistas de la jornada fueron el conocido pediatra Francisco Macías López (premio a las Ciencias), el fotoperiodista Emilio Morenatti (premio a las Artes), y el novelista jerezano Manuel Francisco Reina (premio a las Letras). Josemi Moraglez y José Ignacio Soto son los creadores de las esculturas que se entregaron a los premiados. Unos galardones que nacieron el pasado 2023 con motivo del 75 aniversario de la Academia San Dionisio.

El acto, que contó con la magistral intervención musical en diferentes momentos por parte de Ángel Hortas (piano) y Colette Babiaud (violín), estuvo conducido por el abogado y profesor de la UCA Enrique Víctor de Mora.

Por parte de la Fundación Cajasol, intervino su delegada en Cádiz, María del Mar Díez, quien destacó que el Teatro de la Fundación Cajasol "pretendemos que sea la sede, la casa, de la mayoría de las instituciones de Jerez". Díez felicitó a la Academia, "a la que nos une una relación de décadas, por estos premios, que reconocen la labor de personas e instituciones de contrastado prestigio y solvencia en sus respectivos campos de la cultura universal". Asimismo, dio la enhorabuena a los galardonados por "su entrega y dedicación" y las gracias al jurado por su colaboración. "Para nuestra entidad -concluyó- colaborar un año más con estos premios supone un paso más en el firme compromiso que tenemos con Jerez".

El presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Benito Valdés Castrillón, fue el encargado de entregar el Premio a las Ciencias al doctor Francisco Macías López, quien a duras penas pudo contener la emoción. Tras dar el pésame por el reciente fallecimiento de Andrés Luis Cañadas, secretario de honor de la Academia, y felicitar a la corporación por ser reconocida con la Medalla de Oro de la ciudad, Macías aseguró que se quedó sin palabras cuando el presidente de la Academia, Juan Salido, "me llamó para comunicarme que me habían otorgado este galardón. Se lo agradecí y le dije que no era merecedor de tan alto reconocimiento. Cuando recordé que mi antecesor en este premio había sido mi compañero el doctor Ángel Estella, pensé en la extraordinaria generosidad de la Academia conmigo. Y teniendo en cuenta a los otros dos galardonados, Emilio Morenatti y Manuel Francisco Reina, a los que aprovecho para felicitar y dar mi enhorabuena, pienso que la generosidad ha sido, sin duda, exagerada. Por todo ello, quiero transmitir mi más sentido agradecimiento a la Academia".

Francisco Macías compartió el premio "con todos los compañeros pediatras" y también tuvo palabras de agradecimiento para "personas que han influido en mi vida profesional", como los profesores Juan Antonio Molina Font y Antonio Muñoz Hoyos, y al Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Cecilio donde realizó su especialidad y doctorado, "y donde me inculcaron el amor por la Pediatría, me enseñaron Puericultura y guiaron mis primeros pasos en la atención al niño enfermo". Al doctor Antonio Campos Muñoz, al profesor Vicente Crespo Ferrer, "que me enseñaron que no hay que perder el entusiasmo por la profesión", y al doctor Joaquín Ortiz Tardío, "que ha sido durante 32 años mi jefe de servicio y con quien me une una gran amistad. Él me enseñó la importancia de nunca renunciar a defender los derechos de la infancia. Y a todos los compañeros con los que he trabajado en el Servicio de Pediatría de nuestra ciudad, de todos ellos también he aprendido". Y al actual jefe del Servicio, David Gómez Pastrana "por su amistad, generosidad y apoyo incondicional". Macías concluyó con el agradecimiento a su familia, "a mi mujer y a mis hijos, por su amor, cariño y apoyo; así como a mis amigos, que más que amigos son familia. En esta última etapa de mi vida profesional trataré de honrar este premio para lo cual intentaré ser fiel a la famosa frase de Gregorio Marañón: "Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar; descansar es empezar a morir". Muchas gracias a todos y perdonadme por la emoción".

Por su parte, María del Mar Díez entregó el Premio a las Artes a Emilio Morenatti, quien después de escuchar al doctor Macías, "que nos ha hecho llorar a todos, yo me he quedado sin palabras. Si Francisco habla del Síndrome del Impostor, ¿yo entonces qué soy? Sí que lo soy aquí escuchando la valentía del trabajo vuestro salvando vidas". Morenatti hizo un punto de inflexión de sus inicios, "porque yo me siento aquí como cuando empecé en El Periódico del Guadalete hace 35 años, un tiempo en el que era un chinorri, sin saber lo que me esperaba la vida por delante. Durante todo este tiempo he recibido la ayuda de mucha gente a los que agradezco este premio. Especialmente menciono a la persona que hoy no puede acompañarme y que es la que se queda con nuestros hijos, esa persona que cuando yo me voy a esos lugares que son muy complicados, donde ocurren cosas horribles, y donde la incertidumbre es tremenda, sobre todo para mi pareja, pues para que yo vaya ella está allí. Ella es la mitad de este premio y se lo dedico: para ti Marta". Asimismo, Morenatti agradeció a la Academia este premio, "porque reconocer el fotoperiodismo como un arte es un guiño maravilloso. Me siento honrado y feliz de estar aquí con vosotros. Y no puedo hacer más que daros las gracias".

La alcaldesa, María José García-Pelayo, hizo entrega del Premio a las Letras a Manuel Francisco Reina. "Yo venía llorado de casa, pero el doctor Macías nos ha hecho polvo a todos. Voy a intentar no llorar ahora". El novelista dio las gracias a la Academia por este reconocimiento, "algo que no fui capaz de asimilar cuando Juan Salido me llamó para comunicármelo. No fue hasta el día siguiente cuando vi publicado en Diario de Jerez, donde yo hice mis pinitos gracias a maestros jerezanos tan maravillosos como Manuel Ríos Ruiz o Pilar Pasamar, que vi todo el currículum publicado y me sentí abrumado; parece que uno no haya hecho todo eso y no se haya merecido todos esos reconocimientos". Destacó que uno es lo que es por muchas razones, "y esta Academia echó a andar en 1949, año en el que nació mi madre, la maestra Rosa Reina, que sin saberlo imprimió carácter en lo que yo fui. Fue una mujer feminista sin saberlo, se echó la vida a sus espaldas, y la de sus cuatro hijos. Siempre estuvo para quien la necesitó y fue la primera mujer que desde los institutos Coloma y Álvar Núñez creó el primer equipo de hockey femenino en Andalucía en los años 70, década en la que yo nací. Soy lo que soy gracias a ella, a la familia sanguínea; y a la familia elegida, los amigos, como la cantante y compositora Clara Montes, y la viuda de Alberti, María Asunción Mateo".

Manuel Francisco Reina concluyó su intervención con un precioso poema dedicado a su madre: 'Rosa Regia', incluido en su libro 'Las rosas de la carne'.

El acto cerró con las intervenciones de Benito Valdés, quien felicitó a la Academia por la asignación de estos premios, al jurado por elegir a los galardonados y a los premiados por estos reconocimientos "merecidísimos". El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, reconoció que es un "placer formar parte de este acto de entrega, ya que desde la Universidad de Cádiz coincidimos también en cultivar las ciencias, las artes y las letras. Estos premios reconocen esa labor del día a día que a veces pasa desapercibida. La Academia viene a reforzar y valorar ese trabajo".

El presidente de la Academia, Juan Salido, agradeció la labor del jurado de los premios y dio su más "sincera y cálida felicitación a los ganadores por tan merecido reconocimiento, que viene a respaldar vuestra trayectoria profesional y creativa".

Por su parte, María José García-Pelayo, reconoció que tras escuchar la trayectoria de los premiados, "una pensaba que gobernar Jerez era complejo, pero no lo es tanto. Vosotros habéis superado muchísimos obstáculos, trabajado muchísimo en vuestra vida, y en muchos casos para mejorar la de los demás. Lo habéis hecho de tal manera que la Academia y Jerez os lo reconocen. Sois es el mejor rostro de la ciudad".