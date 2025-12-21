El académico José Luis Jiménez presenta el libro 'El jerez, de la copa al libro'

El Centro Cultural Palacio San Dionisio será, este lunes 22 de diciembre a las 13 horas, el marco donde tendrá lugar la presentación del libro El jerez, de la copa al libro, obra del académico José Luis Jiménez García, concretamente en la sala de audiovisuales de The Sherry Gallery. La publicación inaugura la línea editorial del Palacio San Dionisio, consolidando la vocación de esta institución cultural jerezana por difundir el legado histórico, literario y simbólico del vino de Jerez desde nuevas miradas y formatos.

José Luis Jiménez García es académico de la Real Academia San Dionisio, miembro de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, y de la Asociación Portuguesa de Historiadores de la Vid y el Vino, así como colaborador habitual del Diario de Jerez —donde firma la sección El rebusco— y una de las voces más reconocidas en la investigación y divulgación de la cultura vitivinícola.

En El jerez, de la copa al libro, el autor propone un sugerente recorrido por la presencia del vino de Jerez en la literatura universal. Tal como señala el propio Jiménez, “el vino de Jerez ha sido, a lo largo de los siglos, musa de escritores y cómplice de pensamientos elevados”. A través de una cuidada selección de setenta y tres autores de renombre internacional, la obra reúne textos y referencias que rinden homenaje a estos vinos singulares, revelando su influjo en la creación literaria de distintas épocas y tradiciones.

“El jerez —afirma el autor— no solo reposa en la quietud dorada de las bodegas, también en las bibliotecas, en las páginas de los libros y en la memoria de quienes saben disfrutar, con igual deleite, de un buen vino y de una buena historia”.

La presentación de este volumen supone, así, un encuentro entre patrimonio, palabra y vino, y refuerza el papel de Jerez como territorio donde el jerez se expresa no solo como producto, sino como símbolo cultural y fuente de inspiración intelectual.