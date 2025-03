El académico José Luis Jiménez ultima su libro: 'El jerez en el cine'

El académico, y colaborador de Diario de Jerez, José Luis Jiménez García, ultima en estas fechas la edición de su libro Sherry Goes to the Cinema / El jerez en el cine, una obra en la que lleva trabajando desde hace años y que por fin verá la luz. Para su diseño contará con el artista gráfico Ignacio Virués de Segovia. Será un trabajo eminentemente gráfico, donde se recogerá una selección de unas 125 películas, de las más de seiscientas registradas a lo largo de varias décadas.

A la imagen donde los personajes, a cargo de famosos actores y actrices, beben jerez, se le acompañará del diálogo en español e inglés, además del cartel del film, una ficha técnico-artística, sinopsis argumental y breve comentario, tanto para contextualizar la historia como para explicar la escena en concreto.

Jiménez se apoya en lo expresado por el especialista americano, Martín A. Jackson, al afirmar que "El cine es parte integrante del mundo moderno. Aquel que se niegue a reconocerle su lugar en la vida de la humanidad privará a la historia de una de las dimensiones y se arriesgará a malinterpretar por completo los sentimientos y los actos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo".

Y recurre al profesor González Troyano cuando dice que "El cultivo de las viñas, la crianza de sus productos y el rito de su consumo desbordan el marco de una simple industria y de un comercio para convertirse en algo cargado de muchas más connotaciones culturales". En este caso su proyección artística por medio del séptimo arte.

Además de mostrar todo este potencial del vino del Marco en el cine, otro de los objetivos de este estudio es confirmar la trascendencia que el jerez ha tenido en el arte, concretamente en el cine, un medio de masa con una difusión internacional, y que pocos vinos han tenido y tienen.

Para la portada se ha elegido un momento de la famosa película de Lo que el viento se llevó, de 1939, en el que Rhett Butler, interpretado por Clark Gable, ofrece un jerez a Mammy, la actriz Hattie McDaniel, para celebrar el nacimiento de su hija. El veterano periodista, Manuel Bellido, especialista en las labores de crítica cinematográfica, hará un prólogo-presentación para la ocasión.

José Luis Jiménez espera contar con el apoyo del sector bodeguero del Marco para la difusión y promoción de su libro, ya que cree podrá ser objeto de interés por parte de los interesados por el cine y el vino, y objeto de interés para los especialistas. Todo ello en el contexto de nuestra candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031.