La accesibilidad, "un derecho y una oportunidad de negocio"

¿Es Jerez accesible? La respuesta del asesor de accesibilidad Francisco Zuasti es clara: no. El jerezano subraya que el 4 de diciembre de 2017 vencieron los plazos legales para que se cumplan las condiciones de accesibilidad y no discriminación en espacios, bienes, productos, servicios y transporte. "La realidad ha sido otra y es que nos encontramos con que Jerez sigue sin un plan de accesibilidad ni proyecto que haga cumplir el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social", declara Zuasti.

"Mientras existan personas que están 'presas' en sus casas por falta de accesibilidad en sus edificios comunitarios o entorno, esto será inviable", destaca.

"No solo es un asunto de las administraciones públicas, sino también una condición que debe cumplir el sector privado. Ser una ciudad o empresa accesible, te convierte en un agente competitivo ante el resto de ciudades y empresas, por lo que generarás mayor rentabilidad y abarcarás a un número más elevado de personas", subraya Zuasti.

Además, "la movilidad del presente y futuro irá sobre ruedas, por lo que transformar la ciudad y locales en espacios accesibles logrará una mayor satisfacción y mejoras en el desarrollo sostenible. Y no solo en materia de movilidad, sino en accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial y cognitiva, necesidades que no se están atendiendo actualmente y que se están viendo desamparadas, convirtiéndose en personas dependientes", remarca el también ex presidente de Aspaym Cádiz.

Zuasti detalla que según un estudio de Fundación Adecco, el 56% de las personas con discapacidad en España, no viaja por falta de destinos y ofertas realmente accesibles. "Cumplir con el RDL 1/2013 te proporciona la posibilidad de poder atender a más de tres millones de personas solo de España. Además, el 20% de los turistas europeos, piden destinos accesibles para sus viajes", añade el experto en accesibilidad.

El 10% de la sociedad tiene una discapacidad reconocida y "al menos una persona más, siendo mayormente un familiar, cuidador o pareja, padecen también la discapacidad". Además, hay que añadir que las personas mayores de 70 años "se consideran personas con necesidades especiales de accesibilidad, tanto por movilidad reducida, como por problemas cognitivos, por lo que tenemos casi un 40% de personas con necesidad de accesibilidad", detalla Zuasti.

"No solo estas personas de manera permanente requieren de accesibilidad, sino de aquellas personas que sufren algún traumatismo temporal, embarazas que luego empujan junto al padre el carro del bebé, etc. Por lo que la accesibilidad es fundamental para el 10% de la sociedad, para el 40% es necesaria y para el 100% es confortable. Todos necesitamos de accesibilidad", subraya el experto.

Zuasti hace especial hincapié en los efectos que una ciudad accesible puede tener sobre el turismo. Teniendo en cuenta "un estudio de la Fundación ONCE, las personas con discapacidad o mayores, suelen viajar en épocas no vacacionales, por la posibilidad que tienen de hacerlo durante todo el año al ser mayormente personas jubiladas o con una pensión". "Estas personas gastan un 30% más en sus viajes, originados mayormente por la elección de hoteles con mayor categoría y pernoctan más noches. Suelen buscar información o recomendación sobre accesibilidad y son fieles a los destinos en los que hayan encontrado ofertas y ocio accesibles. Por lo que invertir, que no es lo mismo que gastar en accesibilidad, benefician al 100% de la sociedad, te hace competitivo y es una gran oportunidad de negocio", pone en valor Zuasti.