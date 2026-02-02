Un hombre fallece y otro resulta herido en un accidente de tráfico en la A-381 sentido Jerez

El milómetro 59 de la autovía A-381, donde ha tenido lugar el mortal accidente de tráfico con un fallecido y un herido grave

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado este lunes día 2 al mediodía en término municipal de Alcalá de los Gazules según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 59 de la A-381 en sentido hacia Jerez de la Frontera a las 12.00 horas, cuando el Teléfono 1-1-2 ha recibido varios avisos por una colisión entre un camión y una furgoneta.

La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos, ya que el camionero se encontraba atrapado y el conductor de la furgoneta también lo estaba debajo de su vehículo.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado que el accidente se ha producido cuando un camión ha chocado contra una furgoneta que se encontraba parada en la vía y cuyo conductor, que estaba fuera del vehículo, ha resultado fallecido.

El conductor del camión ha sido excarcelado de la cabina y ha resultado herido, por lo que ha sido atendido por los servicios sanitarios y evacuado al hospital, sin que se tema por su vida.

Hasta la finalización de la intervención de los servicios de emergencia en el lugar, los conductores que viajan por la A-381 en sentido Jerez están siendo desviados a la altura del kilómetro 65 para que circulen en paralelo a la autovía