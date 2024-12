Los accidentes de tráfico en las calles de Jerez aumentaron un 16,6% el pasado año

Durante el pasado año 2023 se produjeron 477 accidentes de tráfico en las vías urbanas de Jerez con heridos, un 16,6% más que el año anterior. Las cifras, recopiladas y publicadas semanas atrás por la Dirección General de Tráfico (DGT), son las más altas desde 2019 donde se contabilizaron 477 siniestros. A pesar del incremento interanual, continúa por debajo de los peores registros, que se produjeron a mediados de la pasada década donde se superaron los 500 accidentes con holgura.

Los siniestros en las vías urbanas ocurridos durante el pasado año accabaron con dos peatones fallecidos por atropellos, uno en las inmediaciones del Hospital y otro en la avenida de La Paz. En este año 2024 ya van también dos fallecidos, también peatones. Mientras tanto, hubo 81 peatones heridos, de los que 11 eran de gravedad, una cifra levemente superior a la contabilizada el año anterior.

Mientras tanto, se contabilizaron 664 heridos, de los que 35 requirieron de ingreso hospitalario para ser atendidos (en esta estadística tienen esta categoría aquellos heridos que permanecen en el centro hospitalario durante, al menos, 24 horas mientras que el resto forman parte de la estadística de los no hospitalizados). El aumento de los accidentes de tráfico conllevó también un aumento de los heridos no hospitalizados (en este número se incluyen los trasladados a urgencias, aunque no requirieron de hospitalización de más de 24 horas) pues pasaron de 554 a 629.

Claro está, el mayor número de heridos por accidentes de tráfico se produjo por siniestros por turismos, concretamente 273, un 14% más que en el año anterior, de los que dos tuvieron que ser atendidos por heridas catalogadas de gravedad. En cambio, el mayor incremento se produjo en siniestros con motocicletas —pasaron de un centenar a 143, de los que 13 tuvieron carácter de gravedad, casi el doble que en 2022—.

En cuanto a los accidentes hubo 19 heridos, de los que tres revistieron de gravedad.

La cuarta ciudad con más accidentes en Andalucía

A tenor de los datos publicados por la Dirección General de Tráfico, Jerez fue la cuarta ciudad en Andalucía con más accidentes de tráfico. Así, fue superada ligeramente por Granada, donde se alcanzaron 499. Sevilla y Málaga, dos ciudades con una mayor intensidad de tráfico, superaron los 2.000 siniestros. En cuanto a la provincia, las otras dos localidades con más accidentes contabilizados fueron Sanlúcar de Barrameda, con 321, y Cádiz, con 308. Ahora bien, la ciudad es la tercera de la comunidad en número de accidentes con peatones implicados.