“No puede ser que el castigo sean cinco días de vacaciones”

"Me gustaría decir que bien, pero todavía no lo estoy". Así de contundente se mostró en la tarde de este lunes la joven Alejandra en la manifestación contra el acoso escolar convocada por la Federación Local de Ampas de la ciudad (Flampa) en la Plaza del Arenal. La protagonista del episodio de bullying que ha visto la luz esta pasada semana en el IES Francisco Romero Vargas, quiso dar la cara, acompañada por su madre y amigas, en una convocatoria que congregó en la céntrica plaza jerezana a un buen número de personas, entre las que se encontraban representantes de colectivos como la propia Flampa, encabezada por su nuevo presidente Albert Bitoden, Marea Verde, además de representantes de los diferentes grupos políticos de la ciudad, incluida la alcaldesa María José García-Pelayo.

La adolescente, de sólo 15 años, señaló que "no sólo vengo aquí por mí, sino por los que no pueden venir y por los que no dicen cuál es su situación". "Me gustaría que se pille a quien ha enviado las cartas porque están diciendo que las he enviado yo y eso no es así. Necesito que se pille a quien las ha enviado porque no voy al instituto tranquila, no quiero ir al instituto y hasta que esto no pare, no quiero ir".

La joven insistió en que "aunque tenga el apoyo de todo el mundo, teniendo a esta persona en el instituto, no quiero ir, no la quiero cerca mía porque no sé lo que puede ocurrir cualquier día, si me va a enviar otra carta o va a ir directamente a por mí", aseguró.

Alejandra reconoció además que está pasando por una situación complicada "no quiero ir al centro porque no sé lo que me puede pasar", admitiendo al mismo tiempo que "tengo mucha ansiedad, no duermo bien y no quiero seguir así, me gustaría que esto parase de una vez".

Otro momento de la concentración. / Manuel Aranda

Su madre, Vanesa, no ocultó su preocupación con lo que está sucediendo, reconociendo que "estamos entre la espada y la pared porque no sabemos cómo va a actuar el centro. Ahora mismo hay un niño expulsado cinco días, pero eso a mí no me parece una solución a largo plazo. Es como si le dieran unas vacaciones porque ha pedido perdón, pero a nosotros ese perdón no nos vale para nada, porque no sé si es sincero y no lo van a hacer más, o lo es para salir de lo que están metidos".

"Ella ha tenido que soportar todo tipo de insultos en clase, sólo los días que ella no iba a clase, eran los días en los que estaba tranquila. Cuando pisaba el centro sufría insultos, y ya luego, cuando se firmó un acuerdo para que esta persona no siguiera insultándola, aparecieron las notas y a partir de ahí, cada vez que ha ido al centro, se ha encontrado una nota o algo escrito en su libreta o en su móvil. No la han dejado tranquila ni un sólo día", continuó.

Su madre explicó que "en el primer momento nos aconsejaron que se cambiara de centro, y eso no creo que sea la solución, la solución es que quiten a estos acosadores y agresores de los centros, no que se vaya el agredido porque entonces tenemos todos los centros llenos de agresores, que es lo que nos estamos encontrando".

"La primera vez pensábamos que era un insulto y nada más, pero luego ves que esta persona sigue y entonces todo se complica porque ves que tu hija no puede comer alimentos porque tal y como come, lo vomita, eso es muy doloroso. Que tu hija no pueda hacer una vida normal, duele", añadió.

Con respecto a la actuación que se ha llevado a cabo con el presunto acosador es expulsarlo del centro cinco días, con lo cual el próximo lunes volverá a clase. "Queremos que no sea una cosa de cinco días a tu casa, sino que sirva de ejemplo a los demás y a los que les pase por la cabeza volver a acosar, no lo hagan. Eso no es un castigo".

Hay que recordar que esta expulsión de cinco días se produce "por los audios que se encontraron", pero a día de hoy "no se sabe quién ha puesto las notas. El protocolo está abierto, y nos han dicho que vayamos de nuevo al instituto a poner otra queja. A mí no me han explicado el protocolo. Lo denunciamos a la policía y todavía la policía no ha podido ir al centro. Estas cosas sin muy lentas e ineficaces".

La alcaldesa, dialogando con la joven Alejandra. / Manuel Aranda

Apoyo colectivo

La presidenta del Ampa del IES Asta Regia fue este lunes "la voz de todos esos niños y familias que están sufriendo acoso y no tienen voz", apuntó durante la concentración, señalando expresamente a "los padres" como "primeros responsables" de todo lo que está ocurriendo. "La educación tiene que venir desde casa", prosiguió, al tiempo que animó a esos jóvenes "a denunciar este tipo de situaciones". Asimismo, indicó que "como padres tenemos la obligación de ayudarles" y animó a las familias "a crear redes desde los centros para acabar con esta lacra".

Por su parte, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, también se pronunció al respecto. "Hemos venido a apoyar esta movilización que realiza el pueblo de Jerez sobre lo que está ocurriendo no sólo en esta ciudad sino en otros puntos de España. Necesitamos que los centros educativos sean centros de educación en valores, y a ellos les trasladamos todo el apoyo de nuestro Ayuntamiento, porque hay actitudes que en este tipo de centros no se pueden consentir ni tolerar".