Investigan casos de maltrato a menores en una guardería de Jerez

Unas cámaras de seguridad captaron las agresiones. Desconcierto, rabia y mucha preocupación inundan la barriada de La Granja tras conocerse que una docente de la Escuela Infantil La Granja ha sido despedida tras confirmarse, a través de unas grabaciones, agresiones a cuatro menores.

Se trata de un 'centro adherido a la Junta de Andalucía', un centro concertado que participa en programas de la Junta de Andalucía o un centro de titularidad privada que se ha unido a una iniciativa específica, como el programa de ayuda a familias para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

Según relata el familiar de uno de los niños, todo comenzó tras alertarse un padre de "una actitud rara" por parte de la docente con los niños al recogerlo en la conocida como guardería de La Granja. "Avisó tanto a la dirección del centro como a Educación. Desde la misma escuela se inició una investigación a través de un detective privado que contrataron y pusieron una cámara en la clase. Se ha visto (en sólo unos días de grabación) cómo la profesora agrede a cuatro niños diferentes en distintos momentos. A uno le da un guantazo y lo sienta bruscamente. A otro le tira un pellizco en el moflete. A otro le tirá del pelo...", cuenta el familiar de uno de los menores agredidos.

La familia explica que la dirección del centro contactó con las cuatro familias el pasado viernes y "ahora mismo lo ocurrido lo lleva la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y el mismo viernes fue despedida del centro". "Este lunes nos llamaron a las cuatro familias para tomar declaración en Comisaría y para mostrar las imágenes de cada niño a cada familia. Ya no sólo somos las cuatro familias afectadas por esas imágenes, sino que todas ya muestran su miedo. Esa docente llevaba muchos años en esta guardería y hay mucha incertidumbre. Esto no puede caer en el olvido", declara el familiar. La investigación continúa abierta en estos momentos.