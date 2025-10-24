Acoso escolar en Jerez: las redes se inundan con los mensajes escabrosos que recibe una alumna y el instituto expulsa a los acosadores

Las imágenes de los mensajes crueles y amenazantes escritos en un folio se han compartido por cientos de usuarios en las redes sociales. “Móntate un Sandra, calva”, “Ve con cuidado, mi bald”, “Mátate, puta y calva”, rezan esos mensajes que unos compañeros lanzan a otra alumna de un instituto jerezano, el IES Francisco Romero Vargas. Cabe recordar que, aluden a Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años, alumna del colegio Irlandesas de Loreto, víctima de acoso escolar cuyo suicidio ha conmocionado a la opinión pública española y ha trascendido incluso las fronteras nacionales.

“Es un caso de acoso confirmado. Ha corrido como la pólvora por las redes, pero corre por las redes también que el profesorado y el centro han mirado hacia otro lado y no han hecho nada y me gustaría hacer muchísimo hincapié en que no es cierto. No pasa como en el desafortunado caso de Sevilla en el que el centro no activó el protocolo de acoso”, confirma a Diario de Jerez Palu Rosado, miembro de la Flampa. Rosado insiste: “Se ha activado el protocolo desde que se ha tenido notificación de ello, hace una semana”.

El alumnado identificado como acosador, emisor de esos mensajes está expulsado, actualmente. “Creemos que puede quedar alguno más en el centro, todo aún es supuesto, están trabajando en ello para recabar toda la información posible”, matizan desde la Flampa.

Asegura que el IES Romero Vargas ha hecho todo lo que le corresponde hacer de manera administrativa”. Además, dice, también ha contribuido en el ámbito humano cuidando al alumnado. Asegura que “ella está en todo momento protegida, cuidada y atendida”.

También aclara que la víctima, alumna de 3º de la ESO, no padece cáncer, aunque sí “tiene un problema de alopecia, nada más, es una burrada lo que se dice en las redes”

A lo largo de la mañana de este viernes 24 de octubre, están previstas varias reuniones en el centro en torno al asunto, incluido con el alumnado.

Desde el centro, dejan claro que solo atenderán presencialmente sobre todo lo relacionado con el caso en el que siguen trabajando.