Afanas Jerez presenta su calendario de “talento, inclusión y superación”

Afanas Jerez presentó ayer en la Bodega Los Apóstoles de González Byass su calendario para 2026. Este almanaque “es una muestra del talento, la inclusión y la capacidad de superación de las personas con discapacidad intelectual”, destacaron desde la organización.

El calendario “pretende mostrar la realidad de la entidad, asociando cada mes a las actividades en la que participan los usuarios de forma habitual, así como a las raíces y tradiciones de Jerez, como son la Semana Santa, la Feria y las bodegas, continuando la inercia que ha supuesto para Afanas Jerez el 60 aniversario que se celebró en los Museos de la Atalaya hace un año”.

A lo largo de este 2025 se han puesto en marcha nuevos proyectos e iniciativas, “lo que ha supuesto que la asociación tenga más visibilidad en la sociedad, como el ‘Club de Ocio Somos La Repera’, actividades deportivas como boxeo, se ha creado el primer equipo de voleibol inclusivo de la provincia de Cádiz en colaboración con el Club Voleibol Jerez, y estamos trabajando en que se hagan realidad nuevos servicios, como un nuevo Centro de Día para 40 personas que está en proceso de acreditación con la Junta de Andalucía”.

Gracias a las nuevas infraestructuras Afanas Jerez va a poder poner en marcha nuevos talleres y servicios para personas con discapacidad intelectual, todo ello en coherencia con los principios y valores de la asociación. Consta de un comedor anexo a las aulas, y el objetivo de la entidad es poder acreditarlo próximamente, de forma que pueda comenzar a ser utilizado de inmediato.