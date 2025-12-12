Activan en Jerez el Plan Especial de Tráfico y Movilidad de las zambombas

El gobierno municipal de Jerez ha recordado en un comunicado que, dentro de la activación vigente del PTEL Jerez en Fase de Pre-emergencia y Situación Operativa 0, el Plan Especial de Tráfico y Movilidad incluido en el Plan de Seguridad de Navidad y Cabalgatas volverá a activarse coordinadamente con la totalidad de sus efectivos. Por ello, estará en funcionamiento desde este viernes y durante el fin de semana con motivo de las zambombas programadas y del acceso al centro histórico de un elevado número de personas, que se concentrarán en distintos puntos para la participación y seguimiento de éstas.

Hasta el momento, en los tres fines de semana de zambombas desde la inauguración del periodo oficial programado el pasado 21 de noviembre, no se han registrado incidencias de gravedad a efectos de seguridad y las que han surgido han sido atendidas de manera inmediata y coordinada por el CECOP, que está activo desde el día citado y que permanecerá así hasta Reyes Magos.

A tal efecto, la Policía Local está haciendo hincapié en la prevención del ‘botellón’ y de actos incívicos como micciones en la vía pública, aplicando sanciones de 100 euros en cada caso. Además, se cuenta con la novedad del incremento de cámaras de video-vigilancia en la zona centro y con el empleo de drones por parte de Policía Local y Policía Nacional.

Uno de los aspectos más destacados desde Servicios Públicos y Movilidad es el éxito que están teniendo las líneas cabeceras del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos. Se ha registrado un dato histórico de aumento respecto al pasado año de un 31,06%, de manera que los 5.148 viajeros del año pasado, han ascendido a un total de 6.747 viajeros en estos tres primeros fines de semana de zambombas. Los autobuses lanzadera salen desde la zona de atracciones de Feria (parada junto al semáforo de cruce hacia Clínica Serman) y desde la zona de aparcamiento del Estadio Pedro S. Garrido de la Zona Sur.

La frecuencia de paso de cada autobús lanzadera se prevé de 15 minutos. Están a disposición de la ciudadanía los viernes y sábados de diciembre, y los días festivos, desde las 14 horas en su primera salida y hasta las 00.00 horas, en ida y vuelta.

El Plan de Tráfico y Movilidad, por lo tanto, en esta edición tiene como objetivo por parte del gobierno municipal "dar de nuevo la prioridad al transporte público, tanto en autobús urbano como a través de Tele-Taxi Jerez hasta el mismo corazón del centro histórico, teniendo su epicentro en plaza Esteve, y las cabeceras también en Alameda Cristina, calle Puerto (Alcázar)". El servicio además cuenta durante los fines de semana con el apoyo adicional de 44 taxis de El Puerto de Santa María gracias al acuerdo entre las delegaciones de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez y de El Puerto, en virtud de un acuerdo que cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía.

De esta manera, habrá cortes de tráfico de manera ‘flexible’ los fines de semana y festivos, a partir de las 15 horas, en el tramo rodado de calle Larga, Alameda Cristina, Angustias, José Luis Díez, Honda, Tornería, Armas y Corredera. Se podrían establecer cortes puntuales en las calles Puerto y Porvera en función de la situación del tráfico. Se ha reforzado la Sala de Control de Tráfico con 10 cámaras de Seguridad Vial y hay un operativo con vallas a disposición en las calles para actuar ante cualquier contingencia.

En cuanto a los párkings, se permitirá el acceso por las calles de entrada a los parking hasta completar el aforo de los mismos. Desde el momento en que éstos completen su cupo, la Policía Local solo permitirá el paso en función del número de plazas libres que vayan originándose. No se permitirán las colas de vehículos en la entrada de los párkings completos mientras se espera a que queden plazas libres. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los párkings de la ciudad para que los cortes de tráfico se realicen en función del espacio que haya en el interior de los mismos.

Aseos públicos e insistencia de la prohibición de micción en la vía pública

Al igual que en las pasadas navidades, el Ayuntamiento ha instalado aseos públicos en distintos puntos del centro histórico través de Medio Ambiente, se ha vuelto a reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos, con refuerzo de iniciar las labores, con apoyo en el desalojo de las plazas de la Policía Local al término de cada Zambomba, para la entrada de maquinaria específica y operarios, con la finalidad de que al día siguiente de cada día de Zambombas las calles estén en las condiciones adecuadas.

Los módulos de WC fijos pre-fabricados de aseos públicos cuentan con limpieza durante todo su periodo de apertura y están conectados con la red de saneamiento, que estarán adaptados". Se ubican en Esteve, plaza del Banco y plaza Belén. También habrá módulos portátiles dependiendo de las zonas de celebración de Zambombas.

Asimismo se ha reforzado el parque de papeleras, con más de 70 y habrá puntos de refugio de contenedores, que estarán protegidos, y se intensificará la señalizacón para informar dónde se depositan los residuos.