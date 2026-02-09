Actividades, sorteos y premios directos para celebrar San Valentín en Luz Shopping

Luz Shopping, el mayor lugar de encuentro al aire libre de Andalucía y único outlet de la provincia de Cádiz, se prepara para celebrar San Valentín con una serie de iniciativas pensadas para disfrutar, compartir y ganar. Del 6 al 14 de febrero, en colaboración con Ikea Jerez, quienes visiten el centro pueden participar en distintas actividades que combinan emoción, premios y participación, tanto presencialmente como a través de redes sociales.

Una de las actividades principales es 'Abrir tu corazón tiene premio', que se desarrolla en la Sala Luz, junto a la tienda Parfois en la zona outlet. Las personas que presenten un ticket de compra igual o superior a 10 euros durante el período de promoción, podrán formar parte de una dinámica sencilla y original: elegir una llave y tratar de abrir uno de los nueve cofres con forma de corazón. Todos los cofres contienen premio, lo que convierte esta experiencia en una forma divertida de celebrar el día más romántico del año, premiando las compras de los visitantes. Entre los obsequios se encuentran más de 1.600 premios, como tarjetas regalo de Luz Shopping hasta artículos como neceseres, botellas, mochilas, alfombrillas, estuches, artículos de Ikea y descuentos especiales en la tienda sueca, disponibles hasta agotar existencias.

Además, Luz Shopping está sorteando en su perfil de Instagram tres premios entre quienes sigan las cuentas oficiales del centro e Ikea Jerez y mencionen a otra persona en los comentarios del post promocional. El primer premio será una tarjeta regalo de Luz Shopping valorada en 100 euros; el segundo, una comida o cena en el restaurante Ikea para dos personas por valor de 50 euros; y el tercero, una tarjeta regalo de Ikea por valor de 30 euros. Los ganadores se anunciarán el día 14 de febrero.

Hasta el 14 de febrero los clientes tienen disponible también una promoción adicional para los nuevos suscriptores de la newsletter, quienes recibirán un 15% extra sobre el valor de cualquier tarjeta regalo que adquieran durante este periodo a través del Punto de Información de Luz Shopping.

"Con iniciativas como esta, queremos seguir ofreciendo propuestas para todos los públicos, generando experiencias más allá de las compras y reforzando nuestro compromiso con nuestros visitantes para ofrecerle experiencias únicas en de Luz Shopping", señala Rosario Fernández-Gao, responsable de Marketing de Luz Shopping-, que añade que "San Valentín es una fecha idónea para impulsar acciones participativas que conecten con nuestros visitantes, generando mayor vínculo con ellos e invitando a la participación compartida con las personas allegadas y en las que contamos el apoyo de un socio estratégico como Ikea".