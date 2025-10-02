Repaso a los colegios públicos de Jerez: 136 actuaciones en 55 centros

La delegada de Educación, Formación Profesional y Universidades, Nela García, ha realizado una visita recientemente a diferentes centros educativos para comprobar el estado de las actuaciones que se han acometido en ellos a lo largo de los últimos meses.

El Ayuntamiento ha ejecutado durante el verano un total de 136 intervenciones distribuidas entre los 55 colegios públicos con los que cuenta la ciudad, centradas principalmente en arreglos de electricidad, fontanería, pintura, albañilería o jardinería.

Con estos datos, García ha destacado que “es fundamental para el ejecutivo local atender las demandas de los centros educativos para mejorar sus infraestructuras y para que las condiciones en las que se ofrece la enseñanza sean las idóneas tanto para los docentes como para los alumnos y alumnas. La educación es una prioridad para este equipo de gobierno y los recursos públicos se tienen que gestionar para favorecer su desarrollo”.

En este sentido, la delegada ha estado en el CEIP Federico García Lorca, donde se ha actuado debido a la aparición de filtraciones de agua por los techos de los edificios de Infantil y Primaria y al desprendimiento de una cornisa trasera del edificio principal. Al mismo tiempo, se ha pintado la fachada exterior y se ha reconstruido completamente un arriate en la parte posterior del colegio. Además, se han sustituido sanitarios y la puerta de aseo de profesores.

En relación con la visita al colegio público Arana Beato, García ha afirmado que su proyecto de cerramiento se encuentra en proceso de redacción y supondrá la reparación de toda la zona que limita el espacio que ocupa el centro. En estas instalaciones las pistas deportivas están mostrando una renovada imagen gracias a las tareas de pintado y se han cambiado elementos eléctricos y de cerrajería.

Po otro lado, la delegada de Educación ha sido testigo del ritmo al que avanza la obra que tiene lugar en el colegio de Educación Primaria Tomasa Pinilla para proceder a la retirada de elementos de hormigón que podían suponer un riesgo. En este centro educativo también se han realizado algunos trabajos de electricidad.