Podemos e IU irán juntos a las municipales de 2019 en Jerez

Este mediodía, junto al Alcázar, Podemos e Izquierda Unida anunciarán que concurrirán juntos a las elecciones municipales del año próximo. Ambas formaciones llevan negociando varios meses una candidatura conjunta para los comicios locales 26 de mayo de 2019 y hoy escenificarán el acuerdo con la presencia de sus líderes a nivel andaluz, Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IU).

En un principio el acuerdo que se presenta hoy, donde se leerá un manifiesto con la base programática de la candidatura, será entre Podemos e IU, aunque el objetivo es de abrirlo a otras formaciones. Por el momento no se ha elegido a la persona que encabezará la lista pero se sigue trabajando en alcanzar un consenso para evitar un enfrentamiento fatricida en un proceso de primarias. Claro está, se pedirá opinión a las respectivas militancias pero el escenario ideal para las direcciones locales de ambos partidos es buscar una candidatura única. También resta por fijar el reparto de puestos en la lista electoral.

A pesar del acto de este mediodía, aún sigue sin concretarse si habrá o no una confluencia total entre las formaciones a la izquierda del PSOE, fundamentalmente con Ganemos Jerez, formación que no estará hoy en el acto junto al Alcázar. No fue hasta hace dos semanas cuando se invitó a la agrupación de electores a una reunión para hablar de una candidatura tripartita; sin embargo, las posturas están bastantes alejadas a día de hoy.

Podemos e IU abogan por tener un papel predominante al entender que cuentan con el peso político y una marca consolidada, sustentada además en el acuerdo alcanzado a nivel autonómico. En cambio, Ganemos pretende una confluencia entre iguales al reivindicar que tiene cinco concejales en la corporación jerezana.