Adelante Andalucía critica que Moreno Bonilla pasa de Jerez, un año más, en los presupuestos de la Junta para 2026

“Por mucho que la alcaldesa García-Pelayo quiera convencernos de que los presupuestos de la Junta de Andalucía vienen a confirmar el compromiso de la Junta de Andalucía con Jerez, es una auténtica falacia. Son unas declaraciones más de fuegos artificiales, a lo que ya nos tiene acostumbrada la ciudadanía de Jerez”, declara Carlos Fernández, portavoz de Adelante Andalucía en Jerez.

“No es de recibo que, otro año más, nos vuelvan con la supuesta apuesta por el centro de formación público de San Juan de Dios en materia aeroespacial, mientras seguimos esperando resultados reales. Tras ocho años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, que se cumplirán en 2026, aún pretenden presentarnos la construcción del IES Lola Flores como un cumplimiento de compromiso, cuando ya han pasado dos legislaturas”, denuncia Fernández. El portavoz recuerda, además, que “el proyecto del instituto no será igual al que estaba previsto inicialmente, y seguimos sin saber dónde fue a parar el millón de euros que falta y que impide construir las dos plantas previstas”.

“Clama al cielo escuchar a Pelayo decir que las obras de finalización del Museo del Flamenco también están contempladas en el presupuesto: ‘Ha sido especialmente duro resolver el contrato, sacar otra licitación… pero ya tenemos los recursos’. Cuando en Adelante, según hemos comprobado, la cantidad que se refleja para el próximo año es de 600.000 euros, casi la mitad de lo que se reservó en el presupuesto de 2025”, explica Fernández. “Esto demuestra, una vez más, que nos han mentido reiteradamente al asegurar que el Museo del Flamenco de Andalucía estaría inaugurado en 2026. Han pasado más de cuatro años desde la colocación de la primera piedra y más de tres desde la primera fecha de inauguración que ofreció el actual Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, promotora del espacio cultural en siete inmuebles cedidos por el Ayuntamiento de Jerez en el centro histórico.”

En cuanto al Yacimiento de Asta Regia, Fernández lamenta que “nos volvemos a quedar en ascuas. Después de tantas fotos de la alcaldesa reiterando su compromiso con la puesta en valor de este rico patrimonio arqueológico, y de prometer avances inmediatos en los trabajos, lo único cierto es que no se contempla partida alguna para su recuperación. En los presupuestos anteriores sí aparecía una cantidad destinada a la adquisición de parte de los suelos donde se encuentra este enclave histórico”.

Respecto a las declaraciones en materia de Fomento, el portavoz señala que “la supuesta apuesta decidida por el acondicionamiento de la A-2004 no es creíble por parte del Partido Popular, ya que no se especifica ninguna partida para esta vía, la carretera de Cartuja que conecta con la AP-4 y la A-381, ni se incluye nada para el proyecto de la Ronda Sur de Jerez”.

Fernández añade que “siendo Jerez una de las ciudades con peores tasas de desempleo, resulta incomprensible que no se apueste por la transformación de la antigua fábrica de botellas de Jerez dentro de la oportunidad que representa la transición ecológica. Reconvertir la planta para la producción de ventanas de doble y triple acristalamiento destinadas a rehabilitaciones energéticas, así como para la fabricación de paneles solares, podría generar entre 300 y 500 empleos, según las inversiones que se lleven a cabo”. “Instalar un nuevo horno que utilice energías renovables como materia prima, ya sea biogás, hidrógeno o el precalentamiento de la arena con energía solar térmica, sería una apuesta real por el empleo verde y la industria sostenible”, concluye.

Para terminar, Fernández asegura que “en Adelante no entendemos cómo María José García-Pelayo puede mostrarse tranquila y afirmar que su partido y Moreno Bonilla defienden siempre a Jerez. Si de verdad está contenta con estos presupuestos, será porque sigue viviendo en su país de Narnia, muy alejada de los problemas reales y de las necesidades básicas que presenta nuestra ciudad”.