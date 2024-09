Adelante Andalucía exige a Pelayo que no dé más licencias para viviendas turísticas en Jerez

Adelante Andalucía ha exigido este martes a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que “no dé más licencias para viviendas turísticas”, después que de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya certificado que la ciudad ya ha superado el millar de viviendas turísticas. “En Adelante volvemos a mostrar nuestra preocupación por la apuesta de la alcaldesa por un modelo que promueve la especulación en un derecho básico como la vivienda, al favorecer y otorgar permisos de obra para reformar inmuebles que se destinarán para viviendas turísticas mientras el precio del alquiler sube exponencialmente, año tras año en nuestra ciudad, haciendo muy complicado el alquiler de viviendas para vivir”, ha manifestado el portavoz de la formación, Carlos Fernández.

Un modelo que, como aclara Fernández, “no favorece la creación de empleo que sí generan los hoteles, puesto que, por una media de 550 empleos en estos, en las viviendas turísticas solo se crearon unos 100 empleos”. Frente a esta realidad, “García-Pelayo hace oídos sordos al malestar que ya se está viviendo en muchas ciudades andaluzas, con protestas y manifestaciones de las vecinas y vecinos, por la desmedida turistificación e insiste en que Jerez se convierta en una ciudad como Málaga, Cádiz o Sevilla, que expulsan la vida de las ciudades de quienes la habitan para el ocio y disfrute de los turistas y las ganancias de quienes especulan, como los fondos de inversión”.

El portavoz de Adelante ha recordado además que “la alcaldesa prometió la construcción de viviendas públicas para ganar las elecciones, denunciando que no era de justicia que en Jerez no se hubiese construido ninguna desde hacía 12 años”. Sin embargo, “la realidad es que, casi tras un año y medio de nuevo en el Ayuntamiento, Jerez no conoce aún su plan para llevarlo a cabo, más allá de la entrega de algunas viviendas que estaban paralizadas su finalización desde hace años y que no son fruto de su mandato”.

Por eso, “desde Adelante Andalucía le pedimos que se deje de tantos mensajes grandilocuentes y ponga en marcha el plan de su promesa electoral y aclare si, efectivamente, lo va a llevar a cabo. Jerez no puede permitirse esta nefasta política de vivienda”.