Adelante Andalucía Jerez recrimina a VOX que achaque a la plantilla de Comujesa la deuda de la empresa municipal

El portavoz de Adelante Andalucía Jerez, Carlos Fernández, ha recriminado hoy a VOX que haya responsabilizado a la plantilla de Comujesa de la deuda que tiene contraída la empresa municipal. “No nos coge por sorpresa las declaraciones del grupo Vox en el Ayuntamiento, ya que en su línea política de favorecer a los poderosos y ricos, es normal que la lectura que hagan del resultado económico de la empresa municipal Comujesa sea señalar a las trabajadoras de ayuda a domicilio o a la plantilla de conductores de los autobuses urbanos o de Calas”.

Pero, en todo caso, Fernández ha recordado a VOX que “la empresa municipal Comujesa presta servicios esenciales como es la de ayuda a domicilio, en su caso mayoría de mujeres, que llevaban años negociando unas mínimas mejoras y que son quienes cuidan a nuestros mayores, o como es el servicio de autobuses urbanos, que es otro servicio esencial para la movilidad de los jerezanos y jerezanas, como hemos defendido en Adelante con el proyecto Metrobús, aprobado en pleno”.

Al contrario, “la deuda de Comujesa no es actual y no se puede achacar a las mejoras de convenio sino a una gestión nefasta desde hace años por los diferentes grupos municipales que han estado en el Ayuntamiento gobernando y que no se han preocupado, por ejemplo, en tener un servicio de autobuses eficiente y atractivo para que sea utilizado por las jerezanas y jerezanos”.

Por eso, “desde Adelante le pedimos a VOX que deje de soltar soflamas incendiarias culpando a quienes hacen posible que se preste unos servicios esenciales como son las trabajadoras y trabajadores y presenten propuestas y medidas que mejore el servicio. Si tienen que criticar los sueldos, que se miren los suyos de concejales”, ha concluido.