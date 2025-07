Adelante Andalucía muestra su apoyo a la Plataforma de Afectados por el “Impuestazo de Pelayo” a los vehículos clásicos e históricos en Jerez

Adelante Andalucía en Jerez ha celebrado recientemente un encuentro con representantes de la Plataforma de Afectados por el impuesto a los vehículos clásicos e históricos en Jerez, "uno de los impuestos que Pelayo ha subido a los jerezanos en este año 2025", aseguran.

Carlos Fernández, portavoz de la formación andalucista, ha destacado que "esta es una de las medidas de subida de impuestos, llevada a cabo por la regidora jerezana García-Pelayo mientras dice una y otra vez que no ha subido los impuestos, y no le da vergüenza mentir de esa forma tan descarada, ya que las subidas llevadas a cabo no solo afectan al Impuesto de Circulación, sino también al IBI, IAE, ICIO, plusvalía y la tasa del agua".

Desde la Plataforma de afectados le han informado al portavoz de Adelante que "el colectivo de personas que poseen vehículos clásicos e históricos, desempeñan un papel esencial en la conservación y difusión del patrimonio del motor en Jerez y que al mismo tiempo ponen sus vehículos al servicio del Ayuntamiento de forma totalmente altruista y gratuita en numerosas actividades y eventos que se celebran en Jerez y que son muy bien acogidos por el público en general que disfrutan cuando ven esos vehículos por las calles de nuestra ciudad".

Este grupo de aficionados al motor aseguran que el Ayuntamiento "no ha tenido en cuenta su labor" y "lo que les hace es castigar su colectivo para cuadrar unas cuentas presupuestarias sin haber tenido en cuenta la repercusión económica en la ciudadanía que protegen y ponen en valor este patrimonio".

Desde Adelante Andalucía le han trasladado su apoyo al colectivo y le han trasladado que le darán visibilidad a las acciones de protestas que lleven a cabo que consideren necesarias. Para la formación andalucista, "no es de recibo que el gobierno municipal del Partido Popular, aprovechándose de su mayoría absoluta, no haya tenido en cuenta al colectivo antes de llevar a cabo la medida tan injusta y desproporcionada".