Adelante Jerez: "Autobuses gratis sin autobuses solo es una forma de ocultar la ineptitud del gobierno de Pelayo"

El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, explica que "el anuncio de que los autobuses serán gratuitos de forma provisional en la ciudad, algo que a primera vista podría parecer beneficioso para la ciudadanía, resulta en realidad contradictorio. Lo que nos vamos a encontrar las usuarias y usuarios del transporte público es una reducción aún mayor de las frecuencias en las líneas, por lo que presentar la gratuidad como si fuera un beneficio es una medida de escasa utilidad para muchas personas. Todo responde a la ineptitud del gobierno de Pelayo y de su concejal de Movilidad, Jaime Espinar, que no han atajado el problema hasta que la situación ha sido límite”.

Desde Adelante denuncian que "son años sufriendo un servicio de autobuses públicos claramente deficiente. En muchos barrios y puntos de la ciudad, la frecuencia de paso puede llegar a los 50 minutos. Bajo estas condiciones, el servicio público se percibe como casi inexistente, perdiendo su atractivo y funcionalidad. Una espera tan prolongada desincentiva el uso colectivo, empuja a depender del transporte privado y, en última instancia, agrava los problemas de tráfico y contaminación. No es suficiente con que el servicio sea gratuito; es fundamental que sea eficiente, regular y conectado con las necesidades reales de quienes viven y trabajan aquí”, subraya el portavoz.

La medida anunciada por el concejal de Movilidad del Partido Popular, Jaime Espinar, supone, para Fernández, “una simple patada hacia adelante”, ya que “tras dos años en su puesto, lo único que ha hecho en materia de transporte es anunciar que va a traer 25 autobuses de forma escalonada”. Además, recuerda que "eso incumple la promesa electoral de la alcaldesa Pelayo, que comprometió la renovación completa de la flota. Mientras tanto, no ha buscado posibles soluciones, ha mirado para otro lado mientras se averiaban autobuses cada día, y no ha llevado a cabo el rediseño de las líneas ni un cambio de modelo: sistemas más simples, recorridos claros, frecuencias razonables que no superen los quince minutos y herramientas tecnológicas como pantallas informativas en paradas, aplicaciones de aviso de tiempos y alertas en tiempo real, tal como recogemos en nuestra propuesta de Adelante llamada Metrobús y que tan bien fue acogida por colectivos y asociaciones vecinales”, recuerda Fernández.

Desde Adelante reconocen que "la coyuntura económica de Jerez, marcada por una deuda impagable fruto de la pésima gestión de los gobiernos del PP y del PSOE, puede limitar las posibilidades de inversión". Sin embargo, insisten en que "el deterioro del transporte público no es un fenómeno reciente, y lamentablemente, la tendencia no muestra signos de mejora inmediata”.

“Nuestra apuesta clara es construir una movilidad eficiente, apostar por una ciudad más cohesionada, sostenible y habitable. La gratuidad temporal que ha anunciado el concejal Jaime Espinar debe ser solo el primer paso de una transformación más profunda, donde la calidad y la eficacia ocupen el centro del debate y la acción pública y no una excusa exculpatoria de su mala gestión", finaliza Fernández.