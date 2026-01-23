Adelante Jerez pide responsabilidades a la delegada de Urbanismo por el derrumbe junto al colegio CEIP Gloria Fuertes

“Que hoy no tengamos que lamentar una tragedia por el suceso del derrumbe del techo de una bodega abandonada la pasada madrugada junto al colegio CEIP Gloria Fuertes en Jerez, después de que parte de la estructura de esa bodega colapsara durante la noche y provocara la caída de cascotes en una zona de paso habitual de alumnado y vecinos es cuestión de mucha suerte”, declara el portavoz de la formación Andalucista en Jerez, Carlos Fernández.

Pero, para Carlos Fernández, "lo que más preocupa es conocer que tanto la vecindad, comunidad de edificios colindantes y las familias del CEIP Gloria Fuertes llevan denunciando años de 'dejadez' institucional del Ayuntamiento por el estado de la bodega derrumbada y que las respuestas municipales es que ya estaba solucionado".

Para Adelante la gestión del gobierno municipal "vuelve a demostrarse pésima porque este suceso se suma al del derrumbe en la casa en San Miguel" y subraya que "no se entiende la pasividad del gobierno municipal de Pelayo y de la concejal de urbanismo y vivienda, Belén de La Cuadra, ante las quejas y avisos de la vecindad sobre el peligro inminente".

Por ello, Adelante exige explicaciones tanto a la alcaldesa como a la concejal de Urbanismo y "una investigación sobre por qué no se ha actuado con la prontitud y eficiencia necesarias". A la vista de lo sucedido, consideran que "no ha sido así y critican que Pelayo no se escude en declaraciones y reportajes visitando el lugar, como es su costumbre, diciendo que se pondrán los medios necesarios cuando podría haberse evitado una gran tragedia".

Desde Adelante no entienden que "un sitio de mucho tránsito diario de niñas y niños con sus familias para llegar a un colegio no haya sido importante para el gobierno municipal de la alcaldesa García-Pelayo, que, si bien no se ocupa de la forma que corresponde del mantenimiento de los colegios públicos, lo de este derrumbe roza una inacción muy grave por las consecuencias que podía haber tenido".