El 'ranking' de las aerolíneas en el Aeropuerto de Jerez: Vueling recupera el liderazgo

Vueling fue la compañía aérea que más pasajeros movió en el Aeropuerto de Jerez a lo largo de 2025. De este modo, logró hacerse con un liderazgo que ya alcanzó en 2022 y pudo superar nuevamente a Iberia, la aerolínea referencia en la terminal jerezana. Según los últimos datos publicados esta semana por el gestor aeroportuario Aena, la aerolínea registró un total de 202.579 pasajeros en sus conexiones comerciales regulares. Este crecimiento, que fue del 22,9% respecto al pasado año, permitió que la aerolínea haya cerrado su mejor año desde que empezó a operar en las instalaciones jerezanas en 2010.

A lo largo del pasado año creció en las tres rutas que tuvo programada (Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao), aunque lo hizo ya iniciada la temporada alta cuando se quedó como única aerolínea en la conexión con las capitales catalana y balear, rutas en la que en los últimos años había competido con Ryanair, que a finales de marzo ejecutó su decisión de abandonar Jerez dentro de la guerra que mantiene con Aena para exigir una sustancial rebaja de las tasas aeroportuarias. Para este 2026 la aerolínea prevé mejorar estas cifras dado que al aumento de las frecuencias en estas tres conexiones, ya vende una nueva conexión con el norte de España (Santiago de Compostela).

Vueling ya había alcanzado el liderazgo por primera vez en 2022 tras mover en ese año a algo más de 197.000 viajeros y un total de 1.284 operaciones comerciales, aunque en los dos siguientes ejercicios volvió a situarse detrás de Iberia. En el pasado 2025 logró superar nuevamente las 1.200, pero no batió el récord registrado tres años antes.

Ahora bien, y a pesar del sustancial incremento, Vueling no ha podido desbancar en vuelos realizados al binomio Iberia-Air Nostrum que continúa siendo la que más operaciones realiza al explotar la ruta con más frecuencias y volumen de viajeros: la de Madrid. Eso sí, en el pasado año la conectividad con la capital del país se redujo en un 5% tras contabilizarse 2.111 operaciones, a las que hay que sumar las 26 realizadas con la capital cántabra.

Teniendo en cuenta los registros de esta ruta y la de Santander, operada también por Air Nostrum, estas compañías perdieron un 6,2% de viajeros a lo largo del pasado al registrar unos 196.447 pasajeros. Eso sí, es el registro más bajo de este grupo desde 2013, donde apenas superó los 194.000 viajeros y concatenando el segundo año consecutivo de bajada.

Se da la circunstancia de que la disminución de los registros de la conexión de Madrid viene propiciada por una menor oferta de plazas dado que el grueso de las frecuencias se hicieron con aeronaves de la compañía Air Nostrum que tienen capacidad para un centenar de personas —los Airbus, en cambio, suelen rondar las 150 como mínimo—. Según los datos de Aena consultados por este periódico, más del 97% de los vuelos realizados entre Madrid y Jerez (tanto ida como vuelta) se hicieron con los Bombardier Regional Jet-1000 de Air Nostrum, con menor capacidad que los A-319, A-320 o A-321 con la que Iberia destina para estas rutas cuando la realiza directamente.

No obstante, un año más se corrobora la supremacía del grupo aéreo IAG —al que pertenecen tanto Vueling como Iberia— en la terminal jerezana, pues movió al 46% del total de viajeros, seis puntos porcentuales más que un año antes.

Resto de compañías

Por su parte, el turoperador Tui continúa como la tercera compañía en Jerez creciendo ligeramente tanto en viajeros —unos 135.000 pasajeros, un 1,2% más— como en operaciones —851, un ,8% más—. Bien es cierto que perdió algo de mercado en Alemania, aunque mantuvo sus cinco rutas con la terminal jerezana. También bajo ligeramente su filial belga en la ruta de Bruselas, pero, por el contrario, comenzó a operar una nueva conexión desde Varsovia —aunque realizada con aviones de la compañía Enter Air— que en su estreno ha contabilizado unos 9.300 viajeros. Eso sí, en estos registros no están incluidos los de su conexión desde Londres Gatwick, al estar catalogados como conexión comercial no regular, y que tuvieron unos 9.200 pasajeros.

Condor Airlines, junto a su asociada Marabu, volvió a ser el pasado año la segunda compañía con más pasajeros de las conexiones alemanas, con un crecimiento de más de un 20% en pasajeros (superó los 106.000 pasajeros, aunque lejos de los 200.000 que llegó a tener antes de la pandemia). Se da la circunstancia de que esta compañía registra los mayores niveles de ocupación de las que operan en la terminal con una media de 233 pasajeros por operación. Tui tuvo, en cambio, unos 159 pasajeros por operación y las aerolíneas del grupo Lufthansa, 126, según los registros del pasado año. Por su parte, el grupo Lufthansa —al que pertenecen Eurowings, Discover y la suiza Edelweiss— contabilizó un aumento del 8,2% superando los 101.000 pasajeros.

Finalmente, Binter Canarias, con sus dos rutas con las Islas Canarias, también creció en cuota de mercado, con un 17,4% más de pasajeros y un 26,6% más de operaciones, y Luxair, con su tradicional conexión veraniega desde Luxemburgo, aumentó un 13,8%, situándose así en cifras muy próximas a las que tuvo en 2019.

Ryanair, en los tres meses que operó en el Aeropuerto de Jerez durante el pasado año, contabilizó algo más de 11.000 pasajeros y 69 operaciones. En 2024, en cambio, movió al 18,7% del total de viajeros de la terminal.