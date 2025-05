Adifi prepara las oposiciones de personas con discapacidad intelectual en la Sala Paúl de Jerez

Jerez/La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Jerez colabora con Adifi en la cesión de espacios para diferentes cursos de preparación de oposiciones que esta entidad está ofreciendo a personas con discapacidad intelectual.

La delegada Carmen Pina ha visitado al alumnado participante en el último de estos talleres, en una tarde en la que la presidenta de Adifi, Carmen Menacho, ha explicado cómo se desarrollan estas acciones formativas desde el objetivo de dar respaldo a jóvenes con discapacidad intelectual y favorecer su participación en los procesos de oposiciones y en su acceso al mundo laboral.

La delegada Carmen Pina ha destacado que “la Sala Paúl es un equipamiento que abre sus puertas a toda la juventud, desde el deseo de prestarles servicios en el ámbito del ocio, de la formación, la cultura, el encuentro… les he dado la bienvenida a este espacio deseándoles que esta formación sea muy productiva, y que les facilite el acceso al mundo laboral, pero también invitándolos a que no dejen de visitarnos, que vengan a disfrutar de las exposiciones y actividades” añadiendo que “les he pedido que nos presenten sus proyectos de ocio joven, que nos propongan actividades y que sepan que queremos que nos planteen propuestas y se sientan plenamente partícipes como jóvenes que son, de la Delegación de Juventud”.

Este curso de preparación de oposiciones es un proyecto de continuidad que subvenciona Fundación ONCE, con el que desde Adifi se forma a personas con discapacidad intelectual para la preparación de oposiciones. Este año están preparando la convocatoria del SAS en las categorías de celador y celadora, auxiliar administrativo, personal de limpieza y personal de lavandería y planchado.

Además de la formación, se les presta apoyo a todo el proceso de solicitud, alegaciones, aportación de méritos, y acompañamiento a examen, contando para ello con personal formador y técnico.

Las siguientes convocatorias son en junio para Auxiliar Administrativo y en octubre para personal de limpieza, lavandería y planchado.

El año anterior ya prepararon la convocatoria de Personal laboral fijo del grupo profesional E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo en la que alcanzaron un 100% de aprobados, estando a la espera de que se abra la fase de méritos para que se resuelva en su totalidad.

El proyecto tiene una duración anual y, al ser de continuidad, Adifi está continuamente preparando las sucesivas convocatorias, con la idea de que el alumnado pueda sacar plaza en cualquiera de ellas.