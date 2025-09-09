Adiós a un periodista de raza: muere Jerónimo Roldán

Jerez ha perdido este martes 9 de septiembre a uno de sus mejores periodistas, Jerónimo Roldán Rosa. La calle, esa en la que tanto disfrutó de su profesión, movía el rumor de su fallecimiento a media mañana, una noticia que ha confirmado pasadas las dos y media de la tarde la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo.

El último Hijo Predilecto de la ciudad, nombrado precisamente el pasado mes de julio, llevaba varios meses luchando contra una enfermedad, un hecho que no le había impedido mantenerse activo, "siguiendo la noticia", como le gustaba decir, compartiendo entre los jerezanos todos esos conocimientos que conservaba en su privilegiada memoria, capaz de recordar con pelos y señales el día exacto en el que tomó la alternativa 'El ciclón de Jerez' o quién anotó el gol y qué día de uno de los muchos ascensos del Xerez Club Deportivo.

En los últimos meses, su ciudad y sus compañeros de profesión, a través de la Asociación de la Prensa de Jerez, le habían rendido homenaje en diversos actos, reconociéndole públicamente su labor profesional durante décadas.

