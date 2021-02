Las administraciones de lotería y los vendedores de la ONCE, en principio no señalados como actividad esencial por la Junta de Andalucía, han recibido la autorización para mantener su actividad de cara al público con las limitaciones horarias de las actividades permitidas (18:00 horas) después de la incertidumbre generada en los primeros días.

En efecto, la Policía Autonómica, que es quien tiene la competencia del juego en Andalucía, inició el período de cierre de toda actividad no esencial, como es el caso de Jerez, aplicando el BOJA, que no permitía la apertura de las administraciones de lotería, mientras que los vendedores de la Once estaban en una situación similar.

No obstante, las administraciones se quejaron a la Junta del agravio comparativo que suponía estar cerrados mientras los estancos, que sí están en la lista de actividades esenciales, podían vender lotería y demás juegos de Loterías y Apuestas del Estado, con el perjuicio que para ellos les suponía.

La Junta reaccionó y hay una comunicación interna en la que se especifica que se permite a abrir a las administraciones de lotería, extremo confirmado esta misma mañana por la Policía Autonómica. De igual manera, desde la Once se asegura que no les han prohibido la venta, por lo que los cuponeros siguen desarrollando su actividad sin problemas.