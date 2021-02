La Policía Autonómica pide a vendedores de la ONCE que se retiren de las calles

La Policía Autonómica notificó ayer a algunos vendedores de la ONCE la idoneidad de que no estuvieran en la calle vendiendo cupones como medida de seguridad por la pandemia del Covid-19, al no estar considerado un servicio esencial. Las notificaciones se la fueron trasladando entre los vendedores y algunos de ellos se retiraron hasta la sede de la ONCE en Jerez para preguntar qué debían hacer. Fuentes de esta organización han señalado que este miércoles pedirán explicaciones al Gobierno autonómico. Otras mismas fuentes precisaron que la Policía Autonómica también tiene orden de cerrar las administraciones de Lotería y aseguran que en ciudades como Rota y San Fernando ya se les ha comunicado a los dueños de las administraciones.