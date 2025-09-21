El ADN canino para el control de cacas de perro en Jerez

La Federación de Asociaciones Vecinales Solidaridad convoca a una primera reunión para consensuar un manifiesto conjunto sobre la propuesta de uso del ADN canino para el control de deposiciones en la vía pública, siguiendo la jornada del día 3 celebrada en el Centro Social Blas Infante. Solidaridad pretende aglutinar a un grupo plural de entidades sociales, vecinales, profesionales y cívicas de Jerez constituyendo una plataforma ciudadana para promover medidas eficaces que reduzcan las deposiciones caninas en la vía pública. ¿Cómo? Impulsando la evaluación y, en su caso, la implantación regulada del censo canino por ADN, junto con medidas de control, sensibilización y sanción, como herramienta para mejorar la limpieza, la salud pública y la convivencia.

Esta iniciativa responde a que el problema persiste pese a campañas y ordenanzas. Existen experiencias municipales que han incrementado el cumplimiento y reducido costes de limpieza cuando el sistema se diseña con garantías y control. Así, el texto resultante se presentará al Ayuntamiento para su conocimiento.

Proponemos una iniciativa innovadora, participativa e interdisciplinar que reúna a instituciones, asociacionismo, profesionales, partidos políticos y ciudadanía y a tal efecto se convoca una reunión este lunes 22 de septiembre a las 19:00 horas en la sede de la Asociación de Vecinos Nuevo Mundo, en la Barriada San Joaquín, con el siguiente orden del día: