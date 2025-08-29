La Federación de Vecinos Solidaridad organiza la jornada informativa 'La importancia del ADN canino en nuestra ciudad', que se celebrará el miércoles 3 de septiembre a las 11:00 horas en el centro social Blas Infante. La jornada contará con la presencia de Enrique Perigüel, responsable de la empresa ADN Canino, que informará de los beneficios que podrían obtenerse con la creación de un registro municipal de ADN canino.

Desde la Federación de Vecinos Solidaridad "consideramos una iniciativa innovadora, participativa e interdisciplinar donde uniríamos a la institución, el asociacionismo, los profesionales y la ciudadanía".