Jerez esquivará el azote de la nueva borrasca Benjamín en la península

Anuncio de la AEMET con la llegada de la nueva borrasca Benjamín a España

La nueva borrasca de gran impacto, apodada como Benjamín y que entrará en las próximas horas por el noroeste peninsular, causará importantes lluvias, fuertes rachas de viento y temporal marítimo, principalmente, en el norte de España por lo que la zona sur del país se librará, de momento, de los primeros estragos de este temido frente.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología este miércoles por la mañana en su página web, la borrasca Benjamín, bautizada así por los servicios meteorológicos franceses, sacudirá primero al norte peninsular conforme avance la jornada asi que la Aemet advierte a la población de seguir los avisos que se vayan activando.

Olas de 7 metros, rachas de 90 kilómetros y 20 litros de agua en una hora

De acuerdo a dichas previsiones, la situación irá empeorando en las próximas horas y para mañana se prevén precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia además de descensos notables de las temperaturas mínimas en interiores del norte peninsular y de las máximas, localmente en el Cantábrico.

El viento sacudirá fuerte con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este peninsular así como en Baleares, con numerosas comunidades bajo aviso, según los pronósticos de la Aemet.

Desde esta misma tarde, Galicia activará la alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo con olas previstas de hasta 5 metros.

Se prevén también hoy allí fuertes lluvias y vientos, con las cuatro provincias gallegas en nivel amarillo y riesgo para ciertas actividades.

Asimismo en otras cuatro comunidades se prevén ya hoy rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora; se trata de Asturias, Cantabria, Castilla y León, y La Rioja.

En Galicia se acumularán hoy lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado, que en el interior de Pontevedra serán de hasta 20 litros en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en el plazo de doce horas.

Jerez esquivará el impacto de la nueva Borrasca Benjamín

Como decíamos, Benjamín será la nueva borrasca de gran impacto y la segunda de la temporada después de Alice. Este frente atlántico entrará por el noroeste penisular afectando primero a Galicía con aviso naranja a partir de las 18:00 horas de esta tarde.

El aviso se extenderá a toda la cornisa cantábrica a partir de medianoche, es decir, Asturias, Cantabria País Vasco, Navarra y La Rioja y con aviso rojo a litoral cántabro, Bizkaia litoral y Gipuzkoa litoral . El jueves se sumarán las comunidades de Castilla León, Aragón, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana.

En principio, el frente tenderá a remitir por la tarde del jueves aunque habrá que estar pendientes de los partes de la Agencia Estatal que se vayan sucediendo.

Aquí mientras, en Jerez de la Frontera y su zona rural los cielos estarán poco nubosos durante las próximas tres jornadas en las que predominarán vientos de componente norte y oeste con temperaturas similares a días atrás, es decir, entre 16º de mínima y 27º y 32º de máxima.

En todo caso, las lluvias podrían reaparecer el sábado día 25 por la tarde y extenderse, al menos, hasta el lunes. El donmigo será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones, un 75%, según predición de la Aemet.