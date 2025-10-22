Facua repartirá en Jerez imanes de nevera para instar a los consumidores a defender sus derechos

Imagen de los imanes y folletos que repartirá Facua Andalucía para fomentar que los consumidores defiendan sus derechos

FACUA Andalucía ha lanzado una colección de imanes de nevera para fomentar que los consumidores defiendan sus derechos.

La federación está distribuyendo 50.000 folletos informativos acompañados de los imanes por los hogares de las ocho capitales andaluzas y Jerez de la Frontera.

El folleto, con un diseño que simula ser un frigorífico, llama a la movilización con el mensaje «Nos enfrentamos a los fraudes masivos de bancos, aseguradoras, eléctricas, telefónicas…» y explica que «si tienes un problema como consumidor, el equipo jurídico de FACUA puede asesorarte y emprender acciones para defenderte y reclamar tu dinero».

Cada folleto se acompaña de un imán diferente de una colección que incluye mensajes claros y llamativos como «Si no cumples tus promesas, reclamo y me voy con otro», «La banca no siempre gana», «A factura hinchada, eléctrica denunciada», «Si me llamas, te cuelgo» o «Abusos en el avión, denuncia del tirón».

5.000 folletos e imanes de nevera en Cádiz y Jerez

En concreto, se han distribuido 10.000 folletos en Málaga, 10.000 en Sevilla, 5.000 en Almería, 5.000 en Córdoba, 5.000 en Granada, 5.000 en Huelva, 5.000 en Jaén y 5.000 entre Cádiz y Jerez de la Frontera.

Con esta campaña, FACUA Andalucía pretende fomentar la afiliación al mostrar a los usuarios la necesidad de unirse a asociaciones de consumidores como FACUA para ser más fuertes ante los dilemas que se les planteen como consumidores. «Únete a FACUA para hacer valer tus derechos y luchar contra los abusos», señala el folleto.

La campaña ha sido financiada en su totalidad con fondos propios de la organización.