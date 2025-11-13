Así es el “tesoro desconocido de Cádiz”, a media hora de Jerez: un pueblo que "conquista al primer instante”

Cualquier momento es bueno para organizar una escapada, mucho más cuando el destino se encuentra a poco tiempo de trayecto y cuenta con el respaldo de una revista especializada en viajes como ‘Traveler’.

Enclavado en la Sierra de Grazalema, Bornos forma parte de la maravillosa ruta de los Pueblos Blancos de la provincia de Cádiz. Ubicado en el km 44 de la carretera A-382, a poco más de media hora de Jerez, el pueblo bornense posee la capacidad de “enamorar a todos sus visitantes”, según la revista. Pero, ¿qué tiene este lugar que embauca a quienes se lanzan a descubrirlo?

Origen de Bornos

Esta villa, atravesada por el rí­o Guadalete, se encuentra a la orilla del pantano homónimo. Se formó alrededor del Castillo del Fontanar en época musulmana. Durante ese tiempo fueron famosas sus fuentes con propiedades curativas. En el siglo XIII, se sucedieron diversas campañas cristianas contra los pobladores musulmanes, y a comienzos del XIV se la cita como parte de los dominios de la Corona castellana.

En la actualidad, es uno de los Pueblos Mágicos de España.

¿Qué ver en Bornos?

Logia en el patio del Palacio Castillo de Ribera. / Ramón Aguilar

El centro histórico gira en torno a la Torre de Fontanar. Tras la conquista cristiana, el castillo fue transformado en el actual Palacio de los Ribera de estilo plateresco en el siglo XVI, con una clara influencia de la arquitectura italiana. Destaca su amplio patio con una fuente central traída de Italia y un hermoso claustro rodeado de columnas y arcos. Posee unos maravillosos jardines renacentistas, cuyo principal atractivo es la Logia pompeyana, una construcción única en Andalucía.

Iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán.

En la misma plaza donde se encuentra el Palacio de los Ribera y el Ayuntamiento se halla la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

La iglesia de la Resurrección con fachada de estilo mudéjar.

Sus calles y distinguidas casas señoriales te trasladan al pasado.

El Convento del Corpus Christi y el Colegio de la Sangre, situados en la Plaza de las Monjas.

La Playita de Bornos.

El entorno del embalse. Cuenta con un amplio paseo junto a la orilla del embalse y una playa de fina arena, conocida como 'La Playita'.

El Carnaval de Bornos ha sido declarado de Interés Turístico en Andalucía. Por tanto, no es de extrañar que el pueblo albergue el Museo del Carnaval.

