El frío congela Jerez y deja temperaturas mínimas bajo cero

La jornada de este miércoles 7 de enero está siendo el momento más gélido de lo que llevamos de invierno en Jerez de la Frontera y su campiña con temperaturas mínimas bajo cero, según las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología publicadas en su página web.

La estación de la Aemet en el Aeropuerto de Jerez ha registrado una temperatura mínima de menos 0,3 grados centígrados a las 06:00 horas de esta mañana, una cifra especialmente baja desde que arrancara el periodo invernal el pasado 21 de diciembre.

Esta sensación 'glacial' no sólo está congelando a Jerez y su zona rural ya que Meteorología ha rebajado hoy la cota de nieve en la provincia de Cádiz hasta los 1.100 metros de altitud.

La vuelta a la normalidad, tras unas intensas vacaciones de Navidad y que será completa con el inicio de las clases escolares este próximo jueves, seguirá bajo la influencia del frío durante las próximas fechas.

No obstante, la Agencia Estatal prevé un repunte de los valores nocturnos hasta los 6º a partir del jueves según este prónostico.

Hoy, los cielos estarán cubiertos y poco nubosos aunque el riesgo de lluvia es muy escaso. Las temperaturas máximas en Jerez también han descendido hasta los 12 grados.

Los vientos soplarán muy flojos durante la primera mitad del día y rolarán a componente este por la tarde con rachas suaves.

Mucho frío en la península con nevadas en cotas bajas

Este miércoles habrá tiempo estable, pero continuará siendo una jornada muy fría en la mayor parte de la Península y Baleares, con nevadas en cotas a partir de 300 metros en el centro norte peninsular y acumulaciones significativas de nieve en Pirineos y la cordillera Cantábrica, heladas en el interior peninsular y Baleares y viento con rachas muy fuertes en litorales.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos estarán poco nubosos o despejados. No obstante, la influencia de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y Cantábrico al principio y llegando la nubosidad a la mayor parte del territorio, a excepción de la vertiente mediterránea.

Se registrarán precipitaciones en general débiles en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo posible también de forma ocasional en otros puntos de la mitad norte o del extremo oeste peninsular.

La cota de nieve estará localmente en 300/500 metros en el centro del norte peninsular, pero con la llegada del frente irá subiendo hasta los 500/600 metros hasta los 1.000-1.200 metros. Se prevén acumulados significativos en el Pirineo, y también serán posibles en la cordillera Cantábrica.

En Canarias habrá cielos nubosos, con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto, con pocos cambios en las temperaturas y vientos alisios fuertes con rachas muy fuertes.

Las temperaturas máximas aumentarán en general, excepto en valles del suroeste y extremo nordeste, siendo mayores en cotas altas; las mínimas descenderán en Baleares, litorales de la mitad sur del Mediterráneo y depresiones del cuadrante suroeste. En el resto se registrarán pocos cambios, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico.

Se registrarán heladas en Mallorca y en gran parte del interior peninsular, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos.

Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares, siendo al principio del norte en las islas. Se prevé moderado en litorales y tercio este peninsular, llegando a fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico, bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán, Baleares y Alborán, siendo también posible en otros puntos de litoral mediterráneo.