Menos frío en Jerez por el aumento notable de las temperaturas mínimas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves 8 de enero un notable aumento de las temperaturas mínimas en Jerez de la Frontera y su campiña, donde los valores nocturnos subirán hasta 8 grados centígrados con respecto a los menos 0,8º registrados en la jornada anterior.

De hecho, la estación meteorológica de la Aemet en el Aeropuerto de Jerez ha anotado una mínima de 8,4º a las 08:00 horas de esta mañana, según publica en su página web.

Pese al repunte de las mínimas la sensación térmica de frío no desaparece de nuestra ciudad y su zona rural donde, debido al tiempo anticiclónico, predominarán cielos poco nubosos sin riesgo de lluvia.

Esta subida de las temperaturas también afectará a las máximas que rondarán hoy en Jerez los 15 grados.

Los vientos soplarán este jueves flojos y variables, primero de componente norte y a medio día con dirección oeste. Por la tarde amainarán hasta quedar en calma.

De cara a la jornada del viernes, al Aemet vaticina cielos nubosos aunque con lluvia escasa.

El grueso de estas débiles precipitaciones se concentra en las horas centrales del día con un, (por ahora) 55% de probabilidades de que caiga alguna llovizna.

El tiempo en la península: aumento de temperaturas, viento y precipitaciones

Este jueves se prevé un tiempo anticiclónico para la mayor parte de la península y Baleares, con un aumento notable de las temperaturas, viento fuerte en puntos como Galicia y el Cantábrico y precipitaciones en el Pirineo.

La Agencia Estatal de Meteorología apunta a un predominio de cielos nubosos o cubiertos, a excepción del litoral mediterráneo y especialmente en el extremo sureste peninsular, al tiempo que ha advertido de que el paso de un frente dejará precipitaciones en el Pirineo y, sobre todo, en el noroeste, con los mayores acumulados en la mitad oeste de Galicia.

La predicción señala que es posible que también se produzca alguna precipitación débil en el resto del cuadrante noroeste y del Cantábrico y alerta de que la cota de nieve será en las montañas del extremo norte de 1.400/1.600 metros, subiendo al entorno de los 1.600-1.900 metros.

En Canarias se esperan intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el este de las islas montañosas.

También se registrarán previsiblemente nieblas matinales en zonas de ambas mesetas, en interiores de Galicia y en zonas altas del centro peninsular.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada en la península y Baleares y se esperan pocos cambios en Canarias, con algunos aumentos de las máximas en medianías y zonas altas y algunos descensos en las mínimas.

Las heladas perderán extensión e intensidad y afectarán de forma débil a zonas altas del interior peninsular mientras que serán moderadas en el Pirineo.

La Aemet contempla asimismo que soplará viento de componente oeste en la península y en las Baleares, y será fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, el Cantábrico, las montañas del tercio norte e interiores de la fachada oriental. Se prevé de Nordeste flojo en el valle del Guadalquivir y, en Canarias, alisio fuerte de dirección este-nordeste.