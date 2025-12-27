Estas son las horas a las que se espera más lluvia en Jerez este sábado día 27

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado 27 de diciembre el regreso de la inestabilidad a Jerez de la Frontera y su campiña con cielos cubiertos con chubascos que podrían estar acompañados de tormentas, según predice en su página web.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en nuestra ciudad con una mínima de 4 grados centígrados y una máxima de 13. Los vientos serán fuertes de componente sureste y sur con rachas máximas de hasta 25 kilómetros por hora.

Aviso amarillo en la costa, el Estrecho y Grazalema

Ante esta situación de inestabilidad y la presencia de precipitaciones, que podrían ser persistentes, al Aemet ha activado hoy tres avisos amarillos por lluvias en el litoral de la provincia de Cádiz, la zona del Estrecho de Gibraltar y la Sierra de Grazalema.

El aviso permanecerá activado en la zona de la costa gaditana desde las 12:00 horas hasta la medianoche, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Igualmente, en las áreas del Estrecho y Grazalema estarán vigentes de 15:00 horas hasta la madrugada, donde se espera la misma acumulación que en el litoral, mientras que en la zona de Grazalema, la precipitación acumulada en doce horas podrá alcanzar los 60 litros por metro cuadrado.

Predicción de lluvia por horas este sábado 27 en Jerez

Las precipitaciones en Jerez de la Frontera estarán concentradas, principalmente, en dos tramos horarios este sábado 27 de diciembre. Según las previsiones de la Agencia Esttal, se espera que comience a llover a partir de las 11:00 horas de la mañana y hasta las 16:00 horas de la tarde en el que se abrirá un pequeño parón de una hora.

El segundo espacio de tiempo con precipitaciones se alargará entre las 17:00 horas de la tarde y las 23:00 horas de la noche.

Si nos fijamos en las previsiones que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología en estos momentos en su página web, estas son las horas en las que se esperan mayores lluvias este sábado en Jerez de la Frontera y su campiña:

De 11:00 a 12:00 horas: 0,1 mm

De 12:00 a 13:00 horas: 1 mm

De 13:00 a 14:00 horas: 1 mm

De 14:00 a 15:00 horas: 0,2 mm

De 15:00 a 16:00 horas: 0,3 mm

De 17:00 a 18:00 horas: 0,2 mm

De 18:00 a 19:00 horas: 0,2 mm

De 19:00 a 20:00 horas: 7 mm

De 20:00 a 21:00 horas: 0,9 mm

De 21:00 a 22:00 horas: 6 mm

De 22:00 a 23:00 horas: 1 mm

El tiempo en España: lluvias persistentes en Andalucía, Cataluña, Estrecho y Alborán

El sábado 27 de diciembre será una jornada con temperaturas en ascenso en la mayor parte de la península, con precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormenta en el este de Cataluña, Andalucía occidental, Estrecho y Alborán y con heladas localmente fuertes en montañas del norte.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología , se mantendrá la inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos, y nevará en montañas del cuadrante noreste y del sureste peninsular, a una cota de 1400-1600 metros, con acumulados significativos en el Pirineo oriental.

La subida generalizada en los termómetros será localmente notable en el Ebro y Cantábrico oriental.

Habrá heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas e incluso localmente fuertes en montañas del norte.

Son probables los intervalos fuertes de viento y las rachas muy fuertes en litorales de Cataluña, Cantábrico y Alborán.

En Canarias se esperan intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas, temperaturas estables y viento moderado de componente oeste.