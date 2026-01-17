Lluvia débil y ocasional la tarde del sábado en Jerez

De llover este sábado 17 en Jerez sería débil y disperso

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado 17 de enero en Jerez de la Frontera y su campiña intervalos nubosos, lluvias débiles ocasionales y temperaturas en ligero descenso, según publica en su página web.

Las precipitaciones serán menos probables durante la primera mitad del día, en la que aún predominarán cielos despejados.

Sin embargo, de cara a la segunda parte de la jornada, los cielos se irán cubriendo con nubes que podrían descargar alguna llovizna débil y ocasional en el último tramo horario.

La Aemet eleva a esta hora (10:00 horas) a un 60% de probabilidades de que el agua aparezca entre las diez de la noche y la medianoche.

La cota de nieve en la Sierra de Cádiz bajará esta tarde hasta los 1.000 metros de altura.

Las temperaturas mínimas bajarán hoy ligeramente hasta los 6 grados centígrados mientras que las máximas alcanzarán los 14º.

Los vientos soplarán flojos variables, predominando la componente oeste por la mañana y sudeste por la tarde con rachas máximas de hasta diez kilómetros por hora.

Precipitaciones en la península y nevadas en los Pirineos

El acercamiento de una amplia vaguada y la formación de unas bajas presiones dejarán este sábado en la península y en las Baleares cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, así como nevadas en los Pirineos.

La Agencia estatal de Meteorología ha informado de que habrá una menor probabilidad de que se produzcan precipitaciones en el interior del tercio oeste peninsular y se esperan fuertes, persistentes y con tormenta en el nordeste y Baleares.

Estas precipitaciones vendrán en forma de nieve en los principales sistemas montañosos, con cotas desde los 1.400-1.600 metros en los Pirineos, donde se darán los mayores acumulados mientras que en la cordillera Cantábrica, en el Sistema Central y la Ibérica, la cota empezará en torno a los 1.200-1.400 metros para descender hasta los 900-1.000 metros.

Por su parte, en Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas.

El parte contempla asimismo brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y el oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta y los valles atlánticos.

Se dará un descenso generalizado de las temperaturas máximas, al igual que en las mínimas, salvo en los archipiélagos y el nordeste de la península, y se esperan heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares, en la meseta norte y en el este de la meseta sur, mientras que serán moderadas en los Pirineos y el noroeste de Castilla y León.

Se prevé que el viento sea de flojo a moderado y de dirección variable en el interior de la península, en el golfo de Valencia y el litoral cantábrico.

Será moderado del norte y noroeste en Galicia y el Golfo de Cádiz; poniente en el Alborán y de componente sur en las Baleares y en el norte del Mediterráneo.

En Canarias, se registrará previsiblemente un viento del norte moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas.