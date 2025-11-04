La Aemet no descarta la formación de tornados este miércoles en Jerez y la campiña

La Aemet ha activa avisos naranjas en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz

La Agencia Estatal de Meteorología no descarta la formación de tornados este próximo miércoles día 5 en Jerez de la Frontera, su campiña y el resto de la provincia de Cádiz, así como en las de Huelva, Sevilla, Málaga y Córdoba, según la información que ha publicado en su página web.

La Aemet ha activado en estas provincias andaluzas varias alertas naranjas y amarillas por lluvias, tormentas y viento que, en el caso de Jerez de la Frontera y su zona rural podrían acumular 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora y alcanzar rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

Un aviso naranja y dos amarillos en Jerez

En concreo, la Agencia Estatal activará una alerta naranja por riesgo importante de lluvias entre las 16:00 horas de la tarde y las 22:00 horas de la noche con una previsión de precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, ha emitido otro aviso amarillo por riesgo de tormentas en el mismo tramo horario en el que "no decarta la formación de tornados en la zona".

El tercer aviso en Jerez y la campiña, también de 16:00 a 22:000 horas, repite color amarillo por fuertes rachas de viento de componente sur de hasta 70 kilómetros por hora.

Horas con mayor previsión de lluvias y viento

La Aemet apunta que las mayores precipitaciones sobre Jerez se repartirán entre dos tramos horarios, aunque esa franja puede ir cambiando con el transcurso de las próximas horas y nuevas predicciones.

El primer intervalo de tiempo en el que podrían registrar más lluvias iría de 15:00 a 18:00 horas con un pico de 13 litros de agua acumulada por metro cuadrado entre las cinco y las seis de la tarde.

El otro espacio de tiempo afectado por el riesgo de fuertes precipitaciones va desde las 22:00 horas del miércoles 5 hasta la 01:'00 de la mañana del jueves 6 con una acumulado de 1,7 litros de agua.

Meteorología espera que las mayores ráfagas de viento se porduzcan en la primera mitad de la jornada del jueves con rachas por encima de los 60 km/h, especialmente entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Este martes las rachas ya han alcanzado un pìco de 40 kilómetros por hora a mediodía y se espera que aumenten a lo largo de la tarde.

Sevilla cerrará parques, instalaciones deportivas y cementerio

El Ayuntamiento de Sevilla cerrará este miércoles los parques, instalaciones deportivas y el cementerio ante la previsión de que se active un aviso de nivel naranja por lluvias y amarillos por vientos y tormentas desde las 14:00 a las 22:00 horas.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento ha informado de que al paso del frente por Sevilla, según información de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet), se pueden producir rachas de viento de 60-70 kilómetros por hora, por lo que se ha tomado la decisión del cierre de los espacios públicos citados durante toda la jornada.

Se trata de una medida preventiva y de anticipación al riesgo "para minimizar su impacto en la ciudadanía", aclara, para añadir que, una vez finalice el episodio y tras la inspección oportuna de los técnicos, se volverá a la normalidad.

En sus redes sociales, la Aemet informa de que este miércoles habrá lluvias, tormentas y vientos fuertes con nivel naranja en distintas zonas de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

El anuncio del Ayuntamiento se ha realizado tras la polémica suscitada después de que la pasada semana, el alcalde sevillano, José Luis Sanz, acusase a la Aemet de no haber avisado de la importancia de las lluvias caídas, que provocaron inundaciones en varios puntos de la localidad.

Este lunes, la misma agencia defendió que el aviso naranja del pasado miércoles fue el correcto, mientras que el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha pedido al alcalde que no confronte con una materia tan "sensible" como las emergencias.

Mientras que el regidor criticaba que no se decretara el nivel rojo, la Aemet recordó que la intensidad de la lluvia llegó a 115 litros por metro cuadrados, cinco por debajo del requerido para ese nivel.