Fin de semana en Jerez con lluvia y bajada de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este fin de semana en Jerez de la Frontera y su campiña un cambio desde la estabilidad hacia la incertidumbre por la llegada de sucesivas borrascas atlánticas que dejarán precipitaciones y una bajada generalizada de las temperaturas a partir del domingo.

Según avanza la Aemet en su página web, los cielos estarán este viernes y sábado poco nubosos y despejados con temperaturas máximas rondando los 30 º; sin embargo, la entrada de un tren de borrascas procedentes desde el Océano Atlántico generarán lluvias y un descenso de los termómetros.

Previsión de la Aemet para este fin de semana en Jerez con lluvia a partir del domingo

Este domingo 26 de octubre los cielos amanecerán cubiertos con agua y un 90% de probabilidades de descargar agua durante la primera mitad de la jornada.

Además, este primer frente lluvioso, ya que llegarán otros nuevos la próxima semana, será fresco porque bajarán las temperaturas máximas 5º, desde los 31º previstos este viernes a los 26º del domingo.

Los vientos soplarán de componente norte flojos a moderados y de dirección oeste.

La borrasca Benjamín deja rachas huracanadas de hasta 167km/h

La borrasca Benjamín, la segunda de gran impacto de la temporada, ha dejado rachas huracanadas de viento que han alcanzado los 167 kilómetros por hora en Matxitxako (Vizcaya) y los 136 km/h en Valdezcaray (La Rioja).

En La Pinilla (Segovia) se han registrado rachas de hasta 132 km/h, y en Estaca de Bares (A Coruña) han alcanzado los 127 km/h.

Aunque el viento y el oleaje son los fenómenos más adversos este jueves —el día más intenso del temporal—, también se esperan lluvias abundantes con tormentas ocasionales en el noroeste y el Cantábrico, que podrían ser persistentes y localmente fuertes en Galicia, el litoral vasco y el norte de Navarra.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por viento y fenómenos costeros adversos en casi toda España, salvo en Andalucía, Canarias y Extremadura, con especial incidencia en la fachada cantábrica, donde se mantiene el nivel rojo de riesgo extremo por el temporal marítimo.

Desde la Aemet advierten de que, a lo largo de la mañana, el viento será más intenso en el noroeste, y con el avance del frente asociado a la borrasca, el viento se reforzará por la tarde en el este peninsular y en el área mediterránea.

En Cantabria, el temporal que azota la comunidad ha dejado ya rachas de 111 km/h en Santander, lo que ha obligado a desviar un vuelo procedente de Roma y ha provocado más de una veintena de incidencias en el litoral, principalmente caídas de árboles, ramas y mobiliario urbano desplazado.

También se han registrado 100 km/h en el aeropuerto de Santander y en San Vicente de la Barquera, 98 km/h en Torrelavega y 90 km/h en Castro Urdiales.

Desde la agencia meteorológica se pide "extrema precaución" por el viento y el oleaje, y se recomienda consultar los avisos actualizados en la web de Aemet, antes de realizar desplazamientos o actividades al aire libre.