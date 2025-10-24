Peregrinación jubilar a San Juan Grande y rosario vespertino en Pasión, la agenda cofrade del fin de semana

La imagen de Angustia de María Madre de la Iglesia, de la Hermandad de Pasión, durante la Magna Mariana del año pasado.

En este fin de semana, la Hermandad de la Yedra concluirá los cultos dedicados a Nuestra Señora del Rosario, talla que procesionó a principios de mes. Además, la Hermandad de Pasión celebrará su rosario vespertino de finales de cada mes de octubre con su dolorosa y la Amargura celebrará su nonagésimo séptimo aniverario.

Además, el Archiprestazgo de Jerez Oeste ha organizado para este sábado una peregrinación hasta el Santuario de San Grande por el Jubileo de la Esperanza.

Peregrinación jubilar a San Juan Grande

El Arciprestazgo Jerez-Oeste celebra este sábado una peregrinación jubilar que partirá de la Parroquia de Santa Ana y concluirá en el Santuario de San Juan Grande con motivo del Jubileo de la Esperanza que se está celebrando este año en la cristiandad. La jornada comenzará a las once de la mañana desde Santa Ana y hará el siguiente itinerario: Plaza de la Constitución, Avenida del Amontillado, Avenida de San Juan Bosco y Glorieta Félix Rodríguez de la Fuente.

En ella está prevista que participen varias hermandades como la Vera-Cruz, Candelaria, Redención, Salvación, Misión Redentora, Mortaja y Bondad y Misericordia, entre otras.

En el templo del complejo hospitalario, donde descansan los restos del patrón de la Diócesis, se celebrará una eucaristía con la que se obtendrá la gracia espiritual propia del Jubileo.

Misa jubilar del Nazareno

La Hermandad del Nazareno celebrará este domingo una eucaristía en la capilla del Hogar San Juan con motivo del Año Jubilar. Será a partir de las doce de la mañana.

Rosario vespertino en Pasión

La Hermandad de Pasión celebra este sábado su habitual rosario vespertino donde será portada la imagen de su dolorosa, Angustia de María Madre de la Iglesia. El cortejo saldrá de su capilla a las siete menos cuarto de la tarde para recoger diversas calles del entorno. El itinerario será: Playa del Rompidillo, Fresa, Playa del Carmen, Hijuela de la Canaleja, Sordita, Juana la del Pipa, Ana Parrilla, Hijuela de la Canaleja, Bach, Fresa, y Playa del Rompidillo.

Cultos del Rosario en la Yedra

La Hermandad de la Yedra concluye este fin de semana los cultos dedicados a Nuestra Señora del Rosario con la exposición en veneración de la talla rosariana en su capilla. Esta se encontrará abierta este viernes y sábado en horario de diez y media de la mañana a una y media y de cinco y media a ocho y media de la tarde.

Aniversario en la Amargura

La Hermandad de la Amargura celebra este sábado su función solemne por su aniversario fundacional —en este año cumple su 97 aniversario—. Se celebrará una eucaristía a partir de las siete y media de la tarde en la Parroquia de los Descalzos. En el transcurso de este oficio religioso se impondrán las medallas a los nuevos hermanos y se entregarán las medallas de oro a aquellos que cumplen más de 50 años en la corporación.

Cabildo de elecciones en la Oración en el Huerto

Los hermanos de la Oración en el Huerto están citados este viernes para elegir a su nuevo hermano mayor. Se han presentado dos candidaturas, una encabezada por Antonio Moreno Naranjo y otra por Manuel Cazalla Palomino. Los hermanos podrán ejercer su derecho al voto entre las seis y media de la tarde y las diez de la noche.

Cofrade infantil en la Estrella

La Hermandad de la Estrella celebra este domingo su tradicional encuentro 'Cofrade infantil', una cita formativa dedicada a los más pequeños de la corporación. En esta ocasión lleva por título 'Corona de Estrella', en la que se explicará el significado de una coronación canónica. Será a partir de las once en la Escuela de San José.

Exposición de la Soledad

Hasta este sábado puede visitarse en los Claustros de Santo Domingo una exposición donde se realiza un recorrido por la historia y devoción a Nuestra Señora de la Soledad, una muestra que forma parte de los actos con motivo del 225 aniversario de llegada de la imagen a Jerez. La exposición estará abierta este viernes en horario de diez y media de la mañana a una y media de la tarde y de seis a nueve de la noche. El sábado lo estará de diez de la mañana a dos menos cuarto de la tarde.

Diálogo con Fernando Aguado en la Viga

La Hermandad de la Viga inicia este viernes la cuarta edición de su proyecto de formación Vía Christi con una conferencia ofreciada por el imaginero y pintor Fernando Aguado. Su conferencia llevará por título 'La fe en la imaginería y en la restauración'. Esta se celebrará en el Salón Juan Pablo II del Obispado a partir de las ocho de la tarde.

Charla sobre la saeta flamenca en el Amor

La Hermandad del Amor celebra este viernes la tercera de las citas del Ciclo Cultural de Conferencias del Santísimo Cristo del Amor. En esta ocasión, Alfonso Martín-Bejarano y Pedro Garrido 'El niño de la fragua' que protagonizarán un coloquio que llevará por título 'Origen y evolución de la saeta flamenca'. La cita es a las nueve de la noche en la casa de hermandad de esta corporación, situada en la calle Salas.

Mesa en la Piedad sobre el culto al Santo Entierro

La Hermandad de la Piedad celebra este sábado, a partir de las doce y media de la mañana, una mesa redonda que lleva por título 'Las Ánimas Benditas del Purgatorio y el Santo Entierro. Culto, historia y tradición de las devociones antiguas'. En ella intervendrá el doctor en Historia del Arte José Manuel Moreno Arana, el historiador Antonio de la Rosa Mateos y el cofrade de las Tres Caídas Esteban Benítez. Serán moderados por Eduardo Velo García, de la Hermandad de Loreto. La cita es en la casa de hermandad de la corporación del Sábado Santo.

Jamoná y chicharroná en las Tres Caídas

La Hermandad de las Tres Caidas organiza un año más su Jamoná y Chicharroná benéfica. Será este sábado a partir de la una de la tarde en la plaza de San Lucas. Está prevista la actuación del grupo Tembleke.

Velada Misionera en la Misión

La Hermandad de la Misión celebra este sábado la octava edición de su Velada Misionera en los salones parroquiales del Corpus Christi. Será a partir de las ocho y media de la tarde y está prevista actuaciones musicales.

Ruta cicloturista de la Sed

La Hermandad de la Sed ha organizado para este domingo una ruta cicloturista cuya recaudación tendrá carácter benéfico. Las inscripciones pueden realizarse en la tienda Todobike. Esta será la decimocuarta edición de esta cita que en esta ocasión hará una ruta de unos 45 kilómetros aproximadamente.